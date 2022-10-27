Преступная группировка разыграла 35 подставных ДТП, чтобы выманить у нижегородских страховщиков 10 млн рублей

В отношении 14 подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Группировку из 15 человек подозревают в совершении мошенничества в сфере страхования. По данным полиции региона, злоумышленники придумали оригинальный способ незаконно разбогатеть. Они покупали иномарки, оформляли на кого-то из своих знакомых, затем подбирали участки дорог, где нет камер видеонаблюдения и объясняли, как будет выполнена постановочная авария.

- На выбранном месте подозреваемые совершали столкновение с другими транспортными средствами: как правило, грузовыми и легковыми автомашинами отечественного производства. После этого они оформляли европротоколы и обращались за компенсацией в страховые компании, а полученные выплаты распределяли между собой, - комментирует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Таким способом участники группировки инсценировали не менее 35 ДТП, за которые получили выплаты. Общая сумма ущерба составила порядка 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования».

- В отношении 14 подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще одному – в виде запрета определенных действий. При обысках у них изъяты автомобили, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение, - добавила Ирина Волк.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут других возможных участников группировки и выясняют, есть ли другие эпизоды мошенничества. Отмечается, что мероприятия проводятся при участии Росгвардии.