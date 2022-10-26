На украшение Нижнего Новгорода к Новому 2023 году потратят почти 50 млн рублей

Работы должны быть выполнены до 4 декабря. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Стало известно, сколько денег планируется потратить на украшение Нижнего Новгорода к новогодним праздникам. Как указано в документах на сайте госзакупок, на эти цели уйдет порядка 49,5 миллионов рублей. По заказу департамента экономического развития городской администрации, подрядчик должен отремонтировать и разместить уже имеющиеся электрические консоли, а еще установить различные декоративные элементы в парках, скверах и на городских площадях.

Итак, что и где появится к новому году в Нижнем Новгороде? Например, на Канавинском мосту, Нижневолжской набережной, площади Горького, улице Максима Горького, улице Минина и проспекте Ленина установят однотипные шестиконечные звезды, напоминающие казаковскую филигрань. Разнообразные световые консоли с растительными мотивами и птицами появятся на проспекте Гагарина. Также различные световые элементы разместят на всех городских переправах и съездах к ним, а еще на Варварской, Минина, Родионова, Белинского, Академика Сахарова, Ванеева, и других городских улицах.

К праздникам на территории города вновь появятся удивительные полигональные фигуры, напоминающие ледяные скульптуры: медведи, зайцы, ели и кристаллы.

Где именно они будут стоять — пока не ясно, но заказ на их монтаж и демонтаж уже есть. Известно, что на территории стадиона «Труд» установят снеговика с флагом, в сквере имени 70-летия Октября появится объемно-пространственная композиция «Елочка», а парк имени Пушкина украсит огромный елочный шар.

В сквере на площади Минина и Пожарского по традиции украсят фонтан, а еще разместят световые арки с оленями. Ровно такие же арки появятся в сквере 1905 года на площади Свободы. Кроме того, в стоимость работ входит установка ели на площадке перед ФОКом на улице Ярошенко и размещение ели на площади Горького.

Работы по монтажу всех элементов украшения должны быть выполнены подрядчиком до 4 декабря, а демонтаж и транспортировку к месту складирования предстоит выполнить не позднее 20 февраля.

Итоги торгов станут известны 1 ноября. Заявленная стоимость является максимальной, при этом контракт будет заключен с компанией, которая сможет выполнить услугу качественно по наименьшей цене. В качестве источника финансирования указаны средства бюджета Нижнего Новгорода на 2022 год.

Напомним, не так давно мэр города Юрий Шалабаев заявил, что в новогодние праздники в Нижнем Новгороде не будет салютов и концертов, так как отведенные на это средства из бюджета города будут перенаправлены на помощь семьям мобилизованных. Позже стало известно, что Новому году в Нижнем Новгороде все-таки быть, но масштабов Новогодней столицы России ждать не стоит. Вопрос с украшением города оставался открытым и вот, стало известно, что городские власти решили использовать прошлогодние световые консоли и другие элементы, сократив число покупок до минимума.

К слову, на украшение Санкт-Петербурга к новогодним праздникам в этом году будет потрачено около 600 млн рублей, а в Москве потратят еще больше.