Заболеваемость COVID-19 и ОРВИ снизилась в Нижегородской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижегородской области за последнюю неделю отмечено снижение заболеваемости ОРВИ и COVID-19 среди людей всех возрастов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

По данным статистики, число заражений ковидом за два дня снизилось более чем в два раза. На 25 октября установлено 47 новых случаев заражения коронавирусом и 19 случаев госпитализации с одним летальных исходом.

Однако без карантина в школах и детских садах всё же не обошлось. На сегодняшний день в 2,6% образовательных учреждений региона полностью или частично приостановили учебную и воспитательную деятельность.

По мнению специалистов, наиболее эффективным методом защиты от гриппа является вакцина. Как сообщает Роспотребнадзор, в Нижегородскую область поступило 1 млн 19,2 тысячи доз вакцин против гриппа, в том числе 293 570 доз детской вакцины.

Более 770 тысяч нижегородцев уже привились от гриппа – это более 24 % всех жителей региона, в том числе более 260 тысяч детей.

Эксперты напоминают, что прививку против гриппа следует делать до начала эпидемического подъема заболеваемости. Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период сентябрь-октябрь.