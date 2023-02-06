35 человек эвакуировали из горящей высотки в Нижнем Новгороде 6 февраля

Пожар случился на 11 этаже 18-этажного дома. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Квартира загорелась в понедельник днем в многоэтажном доме на Мещере в Нижнем Новгороде. Из горящей высотки эвакуировали 35 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании поступило около двух часов дня. Горел тот самый «плоский» дом на улице Пролетарской – многоэтажка знаменита тем, что из-за замысловатой формы кажется плоской, если на нее смотреть с определенного ракурса. К месту происшествия были немедленно стянуты пожарные расчеты – полыхала квартира на 11 этаже.

Из горящего дома эвакуировали 35 человек. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по рангу пожара №1 БИС. В 14.38 пожар локализован на площади 25 квадратных метров, - сообщили в МЧС.

К счастью, никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Спасатели эвакуировали 35 человек из квартир, расположенных в подъезде, среди них четверо детей. К счастью, никто не пострадал. Причина возгорания выясняется.