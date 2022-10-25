Дворец труда отреставрируют в центре Нижнего Новгорода до конца 2023 года

Разрешение на реставрацию объекта выдано компании «Профитстрой». Фото: Мария СОРОКИНА

Работы по обновлению Дворца труда на улице Большой Покровской начаты в Нижнем Новгороде. Это здание является архитектурным памятником федерального значения и в перечне ОКН указано, как Здание городской думы 1899-1902 годов постройки. Знаковое здание в центре города планируется не просто привести в порядок, но и приспособить для современного использования, не повредив при этом архитектурные элементы, представляющие ценность.

Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в региональном управлении госохраны ОКН, работы на этом объекте будут проводиться до конца 2023 года.

Разрешение на реставрацию объекта культурного наследия, расположенного по адресу улица Большая Покровская, 1 выдано компании «Профитстрой» в мае текущего года.

Подрядчику предстоит привести в порядок фасады здания, его окна и двери, отреставрировать внутренние помещения — парадный вход, вестибюль, залы и кабинеты. В надлежащем состоянии должны быть лестницы и коридоры, исторические люстры, подиум и ограждение в зале президиума. Но и это еще не все, реставраторам нужно восстановить росписи кессонов*, покрасить декоративные элементы из гипса, восстановить колонны из мрамора.

В некоторых помещениях предстоит отреставрировать деревянные потолки, устранить трещины и укрепить несущие стены и перекрытия. Причем на уровне четвертого этажа будут размещены новые железобетонные перекрытия. Кроме того, четвертый этаж планируется переоборудовать таким образом, чтобы в пространстве под кровлей можно было устроить технические помещения.

Продолжая тему современных технологий, следует упомянуть, что у здания появится лифт — он будет пристроен снаружи. Также у здания появится архитектурная подсветка, будут обновлены все коммуникации, выполнена гидроизоляция подвала.

Предполагается, что обновленный Дворец труда будет доступен для маломобильных граждан — необходимые изменения учтены в проектной документации.

* - углубления на поверхности купола, свода или арки.