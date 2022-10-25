Жители Нижнего Новгорода наблюдали солнечное затмение днем 25 октября

Нижегородцы наблюдали частичное солнечное затмение. Фото: «Нижний Новгород Без цензуры».

Частичное солнечное затмение наблюдали жители Нижнего Новгорода и области днем 25 октября. Очевидцами уникального астрономического явления стали тысячи человек во многих субъектах нашей страны. В нашем городе это происходило в период с 12:30 до 14:57 - солнечный диск оказался частично перекрыт Луной. В 13:45 затмение достигло своего пика и Солнце по своему виду стало напоминать букву «С» или полумесяц. К слову, наибольшая фаза затмения в Нижнем Новгороде составила 0,76. То есть, зрелище получилось впечатляющее.

Затмение достигло максимальной фазы во втором часу дня. Фото: «Нижний Новгород Без цензуры».

Нижегородцы наперебой делятся фотографиями и видео необычного явления. Местные сообщества в соцсетях начали собирать свои подборки с фотографиями, поступающими в «предложку».

Нижегородцы поделились фотографиями уникального явления. Фото: «Нижний Новгород Без цензуры».

- В Щербинках так, - написал Serge K. В сообществе «Нижний Новгород Без цензуры» и прикрепил фотографию с затмением.

Так выглядело затмение в Щербинках. Фото: Serge Karaway.

К слову, наблюдать необычное явление в этот раз удалось не всем. Некоторые нижегородцы сообщили, что за густыми облаками им ничего не было видно.

- Я только вот что видела. Я каком-то другом Нижнем, видимо, живу, - возмутилась Мария Б. На ее снимке действительно затмения не видно.

Некоторые нижегородцы не смогли увидеть затмение из-за облаков. Фото: Мария Баранова.

Отметим, наблюдать затмение лучше через рентгеновский снимок или затемненное стекло — так происходящее в небе видно лучше и это не вредит зрению.

К слову, наблюдать солнечное явление можно было и в Нижегородском планетарии. Специально к этому событию планетарий подготовил программу мероприятий для своих посетителей.