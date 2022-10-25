Резервуар с нефтепродуктами вспыхнул в Нижнем Новгороде утром 25 октября

Площадь пожара составила 400 квадратных метров Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Неэксплуатируемый резервуар загорелся в Сормовском районе Нижнего Новгорода утром 25 октября. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сообщение об этом происшествии поступило в 9:16. Как выяснилось, горение происходило на территории ныне не действующего промышленного предприятия, расположенного в районе дома 37 по улице Щербакова.

- Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №2. По прибытию первого подразделения ранг пожара понижен до 1 БИС. На месте установлено, что происходит горение остатков нефтепродуктов в неэксплуатируемом резервуаре. На месте сосредоточены силы и средства в количестве 69 человек 17 ед. техники. Создано 3 боевых участка, подано 3 лафетных ствола на охлаждение резервуара. В 10:24 произведена пенная атака, угроза распространения огня нет.

В результате возгорания никто не пострадал, погибших нет. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. В 10:29 объявлена локализация открытого горения. Ведутся работы по ликвидации последствий пожара.

Также известно, что в настоящее время на месте работают сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора.

- Специалисты лаборатории Роспотребнадзора незамедлительно выехали на место и организовали отбор проб атмосферного воздуха в зоне жилой застройки. О результатах исследований сообщим дополнительно, - сообщили в Управлении.

В настоящее время ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Напомним, что в мае текущего года на открытой территории в Дзержинске произошел крупный пожар. Клубы черного дыма, исходящего от него было видно за несколько километров.

Как выяснилось, в городской промзоне загорелась железнодорожная цистерна. В итоге площадь возгорания превысила две тысячи квадратных метров.

Пожару присвоили третий ранг сложности. На месте происшествия дежурили бригада скорой помощи и бригада экстренного реагирования центра медицины катастроф. К счастью, помощь медиков не потребовалась.