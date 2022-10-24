Свыше 30 человек эвакуировали из горящего реабилитационного центра в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Серьезный пожар произошел в Автозаводском районе Нижнего Новгорода вечером 24 октября – там на улице Тростниковой загорелся двухэтажный жилой дом, использующийся в качестве реабилитационного центра. К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал.

- Сообщение о пожаре поступило в 17:00 24 октября, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области. – Пожару был присвоен первый уровень сложности. К моменту прибытия пожарной бригады уже горела кровля и мансарда на площади 100 квадратных метров.

Первым делом пожарные приступили к эвакуации людей. В общей сложности из здания был эвакуирован 31 человек, детей среди них не было.

- В 17:16 пожар удалось локализовать, - говорится в сообщении. – Еще спустя 15 минут открытое горение удалось ликвидировать. Количество сил и средств, задействованных в тушении, сейчас уточняется.

Напомним, ранее мы писали, что вечером 19 октября вспыхнул пожар в здании «Той самой шаурмы» на площади Минина и Пожарского. Из кафе пришлось эвакуировать 15 человек.

- Сообщение о пожаре поступило вечером 19 октября, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Всего из здания было эвакуировано 15 человек, детей среди них нет.