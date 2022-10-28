5 самых частых и дорогих ошибок при платежах по ипотеке в Нижнем Новгороде

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ипотечные кредиты после некоторого затишья на рынке снова набирают популярность — статистика свидетельствует, что за последние три месяца объемы выдачи жилищных займов выросли почти втрое. Например, по данным Домклик, Сбер в третьем квартале 2022 года выдал в 2,8 раза больше ипотечных кредитов, чем во втором.

В нашем регионе первыми отреагировали на оживление рынка новостройки: по данным Банка России, в августе объем выданных жилищных кредитов в этом сегменте увеличился на 13%. Выросла и средняя сумма ипотеки, которую берут жители Нижегородской области: в последний месяц лета она составила 3,2 млн рублей.

- За первое полугодие цены на квартиры в Нижнем Новгороде выросли в целом почти на 20%, - рассказывает нижегородский риелтор Алина Смирнова. - За третий квартал подросли еще примерно на 6-7%. Сильнее всего увеличился прайс на квартиры в Нижегородском и Сормовском районе, а вот в Советском и Приокском районах ценник даже немного снизился — около тысячи рублей за квадратный метр.

Сейчас на сервисе недвижимости Домклик от Сбера представлено более 14 тысяч предложений о продаже жилья в Нижнем Новгороде. Среди них легко найти вариант по душе. Процедура оформления ипотечного кредита тоже занимает немного времени — сейчас подать документы на том же Домклик и провести юридическую проверку жилья можно дистанционно, а для оформления сделки — использовать сервис электронной регистрации.

Однако даже если вы оформили ипотеку быстро, легко и на выгодных условиях, важно правильно ее платить. Эксперты рынка и сервиса Домклик от Сбера рассказали, какие ошибки могут совершать нижегородцы при платежах по ипотеке и как этих ошибок избежать.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Ошибка №1

Не использовать возможности налогового вычета и государственных субсидий

Сегодня заемщики имеют возможность воспользоваться налоговым вычетом при покупке квартиры. За несколько лет можно возвратить таким образом внушительную сумму — до 650 000 рублей за расходы на покупку квартиру и выплату процентов по ипотеке. Подробнее об этом можно прочитать в журнале сервиса Домклик.

Это же относится и к государственным субсидиям и льготным программам — при рождении ребенка семья имеет право перевести действующий жилищный заем на новостройку в программу «Семейной ипотеки» со сниженной ставкой. Многодетная семья может получить субсидию в 450 тысяч на погашение ипотеки. Также не стоит забывать про материнский капитал.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ошибка №2

Неправильный выбор даты платежа по кредиту

- Большинству заемщиков удобнее всего платить ипотеку на следующий день после получения зарплаты, - говорит Алина Смирнова. - Это логично – такие крупные платежи лучше совершать «поближе» к регулярным поступлениям денег. Это помогает в том числе планировать финансы.

Даже если изначально дата платежа была определена автоматически, ее можно изменить в приложении Сбера, выставив комфортное конкретно для вас число. Но учтите, что менять дату платежа можно лишь раз в год.

Фото: Shutterstock

Ошибка №3

Не использовать возможность брать ипотеку частями в случае покупки строящегося жилья

Взять ипотеку и платить немалые суммы несколько лет, пока ваш будущий дом еще только строится и вы не можете в него въехать, — не самая радужная перспектива. Чтобы снизить нагрузку и платежи, пока дом еще не сдан, можно воспользоваться сервисом Сбера и брать заем частями.

- Строительство квартир требует времени, однако нередко застройщику вся сумма сразу и не требуется, - отметил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев. - В этом случае ипотечный заем можно брать частями. Мы готовы так работать, это поможет заемщику не переплачивать проценты и снизить финансовую нагрузку. Но конкретные возможности и условия такой программы нужно уточнять у застройщиков.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ошибка №4

Не пользоваться возможностью «запасного» плательщика

В жизни могут случиться самые непредвиденные ситуации, однако платежи по ипотеке нужно проводить в срок. Подстраховать заемщика поможет сервис «Помощь близкому», который позволяет родным и близким заплатить по вашему кредиту со своего счета. Услугу можно как подключить, так и отключить в любой момент в приложении Сбера.

Фото: Shutterstock

Ошибка №5

Забывать о возможности реструктуризации и рефинансирования

Столкнувшись со сложностями жизни, которые внезапно затруднили платеж по кредиту, некоторые заемщики принимаются играть с банком «в прятки» и перестают выходить на связь. Однако это не просто плохая, а очень плохая стратегия — задолженность и пени копятся и могут основательно подпортить кредитную историю. Если возникли форс-мажорные обстоятельства, лучше договориться о реструктуризации или вовсе рефинансировать кредит.

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