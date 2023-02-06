«Взорву дом вместе с собаками»: В Нижнем Новгороде владелица скандального приюта для животных держит в страхе своих соседей

Уже более десяти лет людям приходится мириться с таким соседством. Фото: "Зоопатруль".

Быт жителей улицы Алма-Атинской в Нижнем Новгороде невыносим. Каждый день они слушают вой и лай, который доносится с участка их соседки — хозяйки приюта. На территории небольшого частного домовладения в пугающих условиях содержатся сотни животных. В ответ на очередную просьбу остановить безобразие соседи услышали от нее угрозы уничтожить и приют, и себя вместе с ним. На жалобы съехались полиция, зоозащитники, скорая помощь и газовая служба, но поставить точку в этой истории пока не удалось.

Приют, питомник или концлагерь?

Что представляет собою приют «Тузик плюс Мурзик»? По заверениям лиц, знакомых с ситуацией, вот уже больше десяти лет женщина, являясь действующей судьей Российской кинологической федерации, содержит то ли питомник для ризеншнауцеров, то ли приют для бездомных собак и кошек, а может и все вместе. В соцсетях женщина публикует посты от лица приюта, а на выставочные мероприятия регистрируется в качестве владелицы питомника.

- Она собирает деньги на приют «Тузик плюс Мурзик» в «Одноклассниках», - рассказывает общественный инспектор по обращению с животными Лара Саплина, - те деньги, которые она получает для приюта, она тратит на новых собак и новые выставки. Свой бизнес она буквально строит на костях. Из этих средств немного выделяется бездомным собакам, а оставшаяся часть идет на оплату выставок и покупку других породных собак. В общей сложности у нее 200 с лишним собак и кошки. Есть собаки которые в ужасном состоянии в доме у нее, а есть которых она приобрела вот только на выставку. Площадь небольшая, клетки стоят на клетках а дом в буквальном смысле стоит на собачьих костях. История длится 11 лет и конца никакого не видно.

Все животные героини располагаются по одному адресу — на территории одного из частных домов на улице Алма-Атинской. Если присмотреться, это в основном ризеншнауцеры с выраженными признаками породы.

Вот так выглядят породистые ризеншнауцеры из приюта. Фото: "Зоопатруль".

Цена на таких щенков на популярных сайтах объявлений начинается от 25 тысяч рублей. Покупка щенка, затраты на его содержание, ветеринарный осмотр, различные взносы — все это с трудом может себе позволить владелец одной собаки, а здесь, поговаривают, целый конвейер. При этом состояние и внешний вид животных — ночной кошмар для любого ветеринара. У некоторых из них открытые раны, залысины, неестественная худоба.

У некоторых собак имеются открытые раны. Фото: "Зоопатруль".

Женщина так заботится о своих собаках, что они начали худеть и лысеть. Фото: "Зоопатруль".

Собаки выглядят истощенными. Словно узники, они заточены в свои клетки, наставленные в три ряда. И дело тут отнюдь не только в финансах. Так было и раньше. Вот, например, сообщение, опубликованное автором с ником Мыша на форуме кинологов в 2010 году (орфография и пунктуация сохранены):

- Переходим в дом. Закрываем дверь. Коридор-раздевалка. Висят ошейники, одежда и всякая другая фигня... Тараканы.... Выходим из коридора, закрываем дверь... Перед нами кухня... Плита. На ней бадья, где варится крупа. Литров на тридцать, может, больше. В уголке стенд-клетка. В ней кошки... Чтобы не мешались, как говорит она... В другом углу стоит мешок с рубцом. Его размораживают, режут и добавляют в корм избранным.... Ковер из тараканов...живой ковер.... Также на кухне происходит "лечение" собак... Обработка ран.., и прием новеньких.

Как следует из сообщений автора, в клетке могло находиться до трех собак, которые ели из одной миски и «глисты там — обычное дело».

Собаки втроем едят из одной миски. Фото: "Зоопатруль".

Очевидно, что на содержание такого количества собак нужны другие площади, другой объем средств. Все это едва ли под силу одной женщине, даже если ей помогают подруги. Поэтому соседи опасаются, что рано или поздно случится трагедия.

Пожар в приюте для животных

Не успели зоозащитники отреагировать на мольбы местных, как бомба замедленного действия сдетонировала. По информации из регионального ГУ МЧС, осенью прошлого года в том самом приюте для животных на Алма-Атинской произошло возгорание.

- На момент прибытия первых пожарных подразделений происходило горение внутри надворных построек на площади 10 квадратных метров. В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 39 человек личного состава и 8 единиц техники. В результате пожара обгорела отделка внутри надворных построек и имущество, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел в постройке, где были кошки. Фото: "Зоопатруль".

Случай широко обсуждался в соцсетях. Некоторые комментаторы решили, что женщина устроила поджог, дабы скрыть непривлекательные стороны своей деятельности, пока это не стало достоянием общественности. Иные считали, что поджигателями являются сторонники закрытия приюта. Сотрудники МЧС призвали не делать поспешных выводов, возгорание произошло по иным причинам:

- Причина пожара - недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. По всей видимости, один из приборов, которыми отапливались расположенные в постройке клетки для кошек. Некоторые клетки выгорели целиком. Вероятно, погибли животные но узнать наверняка не представляется возможным — женщина не пускает посторонних на территорию своего домовладения.

Примерно так выглядели обгоревшие клетки до пожара. Фото: "Зоопатруль".

Естественно, за это время люди не раз обращались в различные ведомства и профильные организации с просьбой оказать воздействие на соседку, дабы их кошмар прекратился. Каких-то радикальных мер предпринято не было. Более того, женщина выступила против вмешательства.

- В полицию поступило несколько заявлений от граждан, а также зоозащитницы по факту ненадлежащего ухода за домашними животными жительницей Ленинского района областного центра. От самой жительницы улицы Алма-Атинской в полицию было подано встречное заявление на неправомерные действия зоозащитницы. По поступившим обращениям в ОВД полицейскими проводятся проверки, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - комментировали в пресс-службе МВД.

«Я и себя убью, и собак сожгу»

В начале февраля жители улицы Алма-Атинской в очередной раз забили в набат. После того, как история с приютом получила всеобщий резонанс и в дом к владелице зачастили полиция и зоозащитники, женщина стала вести себя агрессивно. По свидетельствам соседей, она угрожала уничтожить приют и свети счеты с жизнью:

- Я и себя [убью] и всех собак сожгу – это вот ее заявление! - передает «Кстати» слова женщины ее соседка Людмила В.

- Соседи нам позвонили и сказали, что она кричит: «Взорву дом вместе с собаками!». Ей проще убить себя вместе с кошками и собаками, - это она написала в группе приюта в соцсети — вторят зоозащитники Андрей и Ольга.

Испугавшись таких заявлений, местные обратились в районный отдел полиции №3. Заместитель начальника отдела и сотрудники газовой службы незамедлительно прибыли по месту вызова дабы выяснить, имели ли место реальные угрозы со стороны хозяйки. Следом подтянулись и зоозащитники.

- Нам сообщили, что сюда приедет газовая служба, чтобы перекрыть газ, потому что соседи говорят, что она пугает взрывами дома. А мы, как волонтеры, сюда подъехали, чтобы помочь забрать собак, - объяснила журналистам Лара Саплина.

По итогам визита в этот дом в пресс-службе регионального ГУ МВД корреспонденту «КП-Нижний Новгород» сообщили следующее:

- При отработке данного сообщения было осмотрено жилище указанной гражданки и опрошена хозяйка жилища, которая противоправных действий не совершала и подобных намерений не высказывала.

В тот же день по указанному адресу приехала скорая помощь. У медиков обнаружилось направление на госпитализацию владелицы приюта. Врачи попросили полицейских оказать содействие в принудительной госпитализации, но неожиданно для себя получили отказ.

- У медработников отсутствовало решение суда о принудительной госпитализации данной гражданки, на основании которого полиция оказывает содействие в подобных случаях. Согласно Федеральному закону № 3 «О полиции» полиция обязана: оказывать содействие медицинским работникам в осуществлении назначенной судом недобровольной госпитализации лиц в медицинские организации, а также обеспечивать медицинским работникам безопасные условия для доступа к этим лицам и их осмотра, - объяснили в правоохранительных органах.

В настоящее время по понятным причинам все собаки и кошки продолжают находиться в своих клетках на территории приюта, вызволить их не представилось возможным.