Нижегородский пожарный Илья Спиченков представил свои работы на выставке ««АРТ МИР»

На выставке искусств нижегородцы могут насладиться лучшими работами Ильи Спиченкова. Фото: Нижегородская ярмарка

Пожарный из Дзержинска и по совместительству художник Илья Спиченков представил свои работы на вернисаже шестой международной выставки искусств «АРТ МИР». Об этом сообщили представители Нижегородской ярмарки.

Напомним, шестая выставка искусств «АРТ МИР» будет проходить на Нижегородской ярмарке с 4 по 12 февраля 2023 года. Более 150 художников из России и стран ближнего зарубежья представят свои работы. Нижегородцы смогут насладиться произведениями живописи, графики, скульптуры, керамики, фотографии, антиквариата, а также новых видов искусств.

Эта выставка грандиозное событие для Нижнего Новгорода. Фото: Нижегородская ярмарка

Кроме того, в рамках выставки пройдут научно-практическая конференция с популярным лекторием и экскурсиями. А таже более 20 мастер-классов по экоарту, акварели, живописи, коллажу, керамике, народным промыслам и ремеслам.

- Эта выставка грандиозное событие для Нижнего Новгорода. В ней обязательно нужно участвовать и обязательно нужно посетить ее зрителям, - отметил Илья Спиченков.

В рамках выставки нижегородцы могут увидеть, как мастер творит вживую. Фото: Нижегородская ярмарка

На выставке искусств нижегородцы могут насладиться лучшими работами Ильи Спиченкова, а также увидеть, как мастер творит вживую. Одну из его новых работ «Синие собаки» уже можно увидеть на Нижегородской ярмарке.

«Синие собаки». Фото: Нижегородская ярмарка

Стоит отметить, что Илья Спиченков уже успел прославиться в Нижнем Новгороде. Художник украсил фасады обычных дзержинских домов, там появились изображения «Джоконды» Леонардо да Винчи, «Поцелуя» Густава Климта, автопортрета Ван Гога и его знаменитой «Звездной ночи». Также стоит отметить, что художник расписал троллейбусы, по мотивам творчества Пабло Пикассо, Марка Шагала, Ивана Шишкина. Ну, пожалуй, самая масштабная работа Ильи Спиченкова — это масштабное граффити, посвященное работе пожарных и спасателей. Общая протяженность рисунка – около 800 метров. Картина создана в честь 30-летия МЧС России и находится на Окском съезде около регионального управления ведомства.