Большой кусок потолка обвалился в медицинском центре в Заволжье ФОТО: сообщество ВКонтакте «Типичное Заволжье»

Большой кусок потолка обвалился и разбился на части в медицинском центре в Заволжье Нижегородской области. О чрезвычайном происшествии в ЦРБ по улице Пискунова рассказали очевидцы в сообществе ВКонтакте «Типичное Заволжье».

Потолок обвалился около кабинета терапевта. К счастью, ни пациенты, ни сотрудники больницы не пострадали.

Потолок обвалился около кабинета терапевта ФОТО: ФОТО: сообщество ВКонтакте «Типичное Заволжье»

– Ещё два года назад это всё началось. Стены в трещинах, потолки чуть живые, – рассказала в комментариях подписчица сообщества Вера Д.

В 2021 году потолок уже осыпался ФОТО: Вера Дёмина

И действительно, 16 марта 2021 года Вера Д. поделилась в социальной сети фотографиями состояния больницы. Уже тогда потолок не просто осыпался, но и обваливался в некоторых местах.

Но потолок не просто осыпался, но и обваливался в некоторых местах ФОТО: Вера Дёмина

– А я тут работаю. И в момент обвала находился в соседнем кабинете. Потолок падал в два захода, причём через две минуты после того, как я под ним прошёл, – поделился подписчик сообщества Михаил Х.

Хоть и доказательством произошедшего обрушения являются фотографии, некоторые нижегородцы рассказывают, что обвал произошел намного раньше.

– Я точно такие же фотографии видел года два - три назад, – поделился Алексей В.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» направила запрос в пресс-службу Нижегородской области для уточнения обстоятельств случившегося.