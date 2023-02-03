Преступная группировка во главе с вором в законе вымогали у нижегородцев миллионы

Целью преступников являлось незаконное получение денег и имущества на постоянной основе Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Организованная группировка под руководством вора в законе вымогали миллионы у нижегородцев, применяя физическое насилие и психологическое давление.

– Кстовским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении семи участников организованной группы, – сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Целью преступников являлось незаконное получение денег и имущества на постоянной основе. Так, участники группировки вымогали денежные средства общей суммой в 2,9 млн рублей с двух жителей Кстовского района. Продолжалось это с ноября 2019 года по август 2020 года.

Большие суммы с жителей Нижегородской области осужденные получали, применяя к потерпевшим физическое насилие и методы психологического давления. Кроме того, они угрожали, что применят насилие и в отношении членов семей жертв.

После таких методов один из потерпевших передал вымогателям 500 тысяч рублей. А у другого преступники украли полуприцеп, который предназначался для перевозки нефтепродуктов.

Тем не менее организованная группировка продолжила требовать с потерпевших ранее обозначенную сумму денежных средств.

Но сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной организации.

Суд признал участников группы во главе с вором виновными в совершении преступлений по статьям «Вымогательство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере», «Грабеж, совершенный организованной группой».

– Суд назначил участникам организованной группы наказание в виде лишения свободы на сроки от 7 лет 8 месяцев до 11 лет 4 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, – отметили в пресс-службе ведомства.

Что касаемо вора в законе, являвшегося организатором группы, так он на данный момент находится в федеральном розыске. По нему уголовное дело будет рассматриваться отдельно.