Садовый центр вспыхнул в Опалихе под Нижним Новгородом. ФОТО: Антон Путилов.

Утром 3 февраля в деревне Опалиха под Нижним Новгородом вспыхнул пожар в садовом центре. Огромный столб черного дыма был виден издалека. Первыми о ЧП сообщили очевидцы в социальных сетях.

- Садовый центр горит в Опалихе, - написали проезжавшие мимо водители. – Огромные клубы дыма, кругом пожарные машины.

Вскоре информацию подтвердили и в региональном ГУ МЧС. Как оказалось, там загорелась теплица.

- Информация о пожаре в теплице в деревне Опалиха поступила в 9:38 3 февраля, - рассказали представители ведомства. – Пожар был локализован на площади 144 квадратных метра. Всего в тушении пожара были задействованы 5 единиц техники и 22 человека личного состава. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара сейчас устанавливается.

Напомним, ранее мы писали, что страшный пожар вспыхнул в гаражном массиве на улице Мунина в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Ситуацию осложняло то, что на территории гаражей находились емкости с горючим. К моменту прибытия пожарных гаражный массив был охвачен огнем уже полностью. Только к четырем часам утра пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров. Полностью тушение пожара заняло больше семи часов.