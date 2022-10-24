В Дзержинске вор-домушник вынес дверь в квартире ради мелкой кражи

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: "Нижний Новгород Без цензуры"

27-летний парень рискует получить очередной срок за совершение дерзкой кражи в городе Дзержинск Нижегородской области. Инцидент произошел в начале сентября этого года в доме-общежитии на проспекте Циолковского, 50. Местная жительница отлучилась по своим делам, а когда вернулась, - была шокирована. Дверь в ее комнату была в буквальном смысле выбита.

- 2 сентября в отдел полиции № 2 по Дзержинску обратилась местная жительница 1972 года рождения, которая просит привлечь к ответственности неизвестное лицо, проникшее в её комнату, путем выбивания входной двери, и тайно похитившее телевизор и велосипед, - сообщили «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По факту произошедшего в полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». В ходе расследования удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Володарского района.

Молодой человек признал свою вину. Согласно вышеуказанной статье, ему может грозить до 6 лет тюрьмы. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде вора поймали за обедом в квартире, которую он обокрал.