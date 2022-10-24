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Происшествия24 октября 2022 13:40

Жительница Нижнего Новгорода лишилась денег при попытке купить икону через интернет

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело
Мария СОРОКИНА
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Все новые и новые способы обмана придумывают недобросовестные продавцы и исполнители услуг. На этот раз мошенники решили нажиться на религиозности жертвы и выставили на одном из сайтов бесплатных объявлений информацию о продаже иконы. Товар приглянулся 30-летней жительнице Нижнего Новгорода. Не задумываясь о безопасности сделки, женщина перевела незнакомцу предоплату в размере полной стоимости иконы — более 3 тысяч рублей. Как только продавец получил свои деньги, сразу же перестал выходить на связь. Покупательница догадалась, что ее обманули и обратилась в городской отдел полиции №6.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В настоящее время стражи порядка устанавливают личность подозреваемого, проводят расследование. К слову, по данным полиции региона, в последнее время мошенничества при помощи интернета участились. Нижегородцев нередко обманывают при продаже «чудодейственных» медицинских препаратов, домашних животных редких пород, а также при оказании услуг. Торговля иконами тоже является достаточно распространенным способом обмана доверчивых граждан.

В связи с этим полицейские просят нижегородцев быть осторожными и следовать простым и понятным правилам:

- проверить отзывы о продавце до оформления заказа;

- проверить дату регистрации продавца или интернет-магазина;

- проверить анкету продавца — помимо телефона и электронной почты там должны быть и иные данные;

- по возможности воздержаться от покупки товара онлайн, если требуется стопроцентная предоплата, отдавая предпочтение способу оплаты наложенным платежом;

- ни под каким предлогом не соглашаться на сложные способы оплаты и уходить с сайта с функцией «безопасная сделка» по просьбе продавца;

- вскрывать посылку в присутствии курьера и не отдавать деньги, не убедившись, что товар соответствует всем ожиданиям. Вскрытие посылки желательно сопровождать фото- и видеосъемкой.

ЧППроисшествия: ЧП