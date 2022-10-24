Жительница Нижнего Новгорода лишилась денег при попытке купить икону через интернет

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Все новые и новые способы обмана придумывают недобросовестные продавцы и исполнители услуг. На этот раз мошенники решили нажиться на религиозности жертвы и выставили на одном из сайтов бесплатных объявлений информацию о продаже иконы. Товар приглянулся 30-летней жительнице Нижнего Новгорода. Не задумываясь о безопасности сделки, женщина перевела незнакомцу предоплату в размере полной стоимости иконы — более 3 тысяч рублей. Как только продавец получил свои деньги, сразу же перестал выходить на связь. Покупательница догадалась, что ее обманули и обратилась в городской отдел полиции №6.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В настоящее время стражи порядка устанавливают личность подозреваемого, проводят расследование. К слову, по данным полиции региона, в последнее время мошенничества при помощи интернета участились. Нижегородцев нередко обманывают при продаже «чудодейственных» медицинских препаратов, домашних животных редких пород, а также при оказании услуг. Торговля иконами тоже является достаточно распространенным способом обмана доверчивых граждан.

В связи с этим полицейские просят нижегородцев быть осторожными и следовать простым и понятным правилам:

- проверить отзывы о продавце до оформления заказа;

- проверить дату регистрации продавца или интернет-магазина;

- проверить анкету продавца — помимо телефона и электронной почты там должны быть и иные данные;

- по возможности воздержаться от покупки товара онлайн, если требуется стопроцентная предоплата, отдавая предпочтение способу оплаты наложенным платежом;

- ни под каким предлогом не соглашаться на сложные способы оплаты и уходить с сайта с функцией «безопасная сделка» по просьбе продавца;

- вскрывать посылку в присутствии курьера и не отдавать деньги, не убедившись, что товар соответствует всем ожиданиям. Вскрытие посылки желательно сопровождать фото- и видеосъемкой.