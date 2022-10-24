Солнечное затмение в Нижнем Новгороде 25 октября 2022 года: во сколько начнется, где наблюдать

Нижегородцам предлагают посмотреть затмение с крыши планетария. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Любопытная информация для тех, кто увлекается астрономией и любит наблюдать за небесными телами — остаются считанные часы до того, как произойдет уникальное астрономическое явление, которое никого из заинтересованных не оставит равнодушным. Рассказываем, где посмотреть частичное солнечное затмение 25 октября 2022 года.

- Одно из лучших мест для наблюдения — крыша Нижегородского планетария им. Г.М. Гречко, - считают в департаменте культуры городской администрации, - там гостей будут ждать астрономы и физики, чтобы рассказать об этом явлении и точно указать на время «первого касания» и максимальной фазы затмения. Мероприятия начнутся в 12:30 — в момент начала затмения. Далее, в режиме нон-стоп на крыше и в залах планетария, будут проходить научные лекции, демонстрации и наблюдения, - сообщили специалисты департамента.

Сотрудники планетария подготовили для посетителей богатую событийную программу. Так, например, в ожидании максимальной фазы затмения присутствующие смогут послушать лекцию старшего преподавателя НГПУ имени Козьмы Минина Алексея Киселева об этих явлениях. Ровно в 13:44 при ясной погоде нижегородцы смогут выйти на крышу планетария, чтобы понаблюдать за затмением.

В 14:00 в Большом звездном зале покажут полнокупольный фильм «Солнце и жизнь Земли», продолжительностью 30 минут. Ожидается, что затмение окончится в 14:56, однако наблюдательная площадка будет работать до 15:00. Кроме того, во время затмения присутствующие смогут свободно перемещаться по обозначенным локациям планетария и смотреть то, что им интересно.

Стоимость входного билета составляет 350 рублей. Посещение планетария возможно и с детьми, но следует учитывать, что мероприятия рассчитаны на подростков и взрослых. Иными словами, специальной развлекательной программы для самых маленьких посетителей планетария не предусмотрено.

Напомним, пару лет назад нижегородцы наблюдали лунное затмение.

А несколько месяцев назад все желающие могли наблюдать один из наиболее эффектных метеорных потоков — Персеиды.