Свинцовое небо, дожди и ночные заморозки: Узнали, какой будет погода в Нижнем Новгороде в последнюю неделю октября

Почти всю неделю в городе будут идти дожди. Фото: Иван МАКЕЕВ

На этой неделе пейзаж за окном будет все меньше напоминать красочную осень из произведений Пушкина и Фета. Напротив, нижегородцам придется выходить на работу в стужу, дождь и слякоть, а еще привыкать к ночным заморозкам. Рассказываем, какая погода будет в Нижнем Новгороде с 24 по 28 октября.

По данным сервиса Яндекс.Погода, в понедельник, 24 октября, в дневные часы температура воздуха за окном составит +4...+6, ожидается небольшой дождь. Во второй половине дня осадки прекратятся, а ночью столбик термометра покажет +1. В течение дня ожидается северо-западный ветер со скоростью до 3,8 метров в секунду.

25 октября утром до +3, к полудню — до +4. В течение дня синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. К ночи в небе прояснится, а температура воздуха составит - 1...0 градусов. Ветер преимущественно северо-западный до 3,6 метров в секунду.

В среду вновь пасмурно и без осадков. Утром вероятны заморозки до -2, но днем воздух прогреется до +3. Вечером и ночью температура воздуха составит около нуля градусов — значительного повышения или понижения температур не ожидается. Южный ветер будет дуть со скоростью до 3,5 метров в секунду.

Очередные дожди придут в город в четверг, но лишь во второй половине дня. Температура воздуха утром составит от +1 до +2 градусов, днем и вечером +4, а ночью ожидается потепление до +5. Ветер преимущественно южный со скоростью до 3 метров в секунду.

Последний день рабочей недели обещает быть теплее, чем ее середина. Утром ожидается +5 и небольшой дождь. Днем осадки прекратятся, столбик термометра покажет +6 градусов, ночью стабильно +2. Ветер в течение дня переменчивый со скоростью не более 1,8 метров в секунду, в вечерние часы ожидается штиль.

Отметим, что в течение недели ожидается высокая до 94% влажность, от чего воздух будет ощущаться прохладнее на пару градусов.

По предварительному прогнозу, выходные в городе будут дождливыми, вероятно потепление на пару градусов.