Нижегородская художница с помощью боди-арта создала завораживающую иллюзию на фоне Чкаловской лестницы

Чемпионка мира по воздушной гимнастике слилась с Чкаловской лестницей в Нижнем Новгороде ФОТО: Станислав Булгаков

Чемпионка Европы и мира по воздушной гимнастике Александра Бутримович слилась с Чкаловской лестницей в Нижнем Новгороде. Девушка приняла участие в творческом проекте Екатерины Варлашкиной «Нижний внутри нас».

Чемпионка Европы и мира на воздушных полотнах, судья Российской Федерации по воздушной атлетике Александра Бутримович разбавила образы мужчин в проекте «Нижний внутри нас». Художница расписала тело Александры полностью. При первом взгляде на фото выполненного боди-арта Александру можно и не заметить, настолько невидимой стала девушка. Но на фото, где показан процесс росписи, можно увидеть весь масштаб сделанной работы.

Процесс росписи ФОТО: Станислав Булгаков

В этом году художнице поступало очень много заявок на участие в проекте. Екатерина Варлашкина рассказала «Комсомолке», что для реализации задумки она искала интересных, харизматичных и разных людей. Александра Бутримович помогла воплотить одну из идей Екатерины, одно из представлений Нижнего Новгорода.

– Александра, как вишенка на торте, появилась в мужской части проекта. Мы с ней уже не первый раз работаем, и она охотно согласилась участвовать, – отметила Екатерина Варлашкина.

Екатерина рассказала, что по заказу Александры Бутримович сделано немало фотосессий в стиле боди-арт. Так, Александра перевоплощалась в образ змеи для фото с питоном и в Принцессу Китану из Mortal Kombat.

Участники проекта «Нижний внутри нас» стали частью города, частью того, что их окружало. Их тела слились с башнями и стенами Нижегородского кремля, Чкаловской лестницей, Стрелкой и стадионом «Нижний Новгород».

Напомним, проект «Нижний внутри нас» был запущен в 2021 году. Тогда на телах известных нижегородок «ожили» Дмитриевская башня и весь нижегородский кремль, Строгановская церковь, фабрика «Маяк» и футбольный стадион на Стрелке.