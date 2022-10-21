Медицинская грамотность

В новом формате на Арзамасском приборостроительном заводе началось обучение отдельных групп персонала оказанию первой помощи пострадавшим. Фото: Фото автора.

В новом формате на Арзамасском приборостроительном заводе началось обучение отдельных групп персонала оказанию первой помощи пострадавшим.

Курсы организованы на основании Постановления Правительства РФ №2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда» и проходят без отрыва от производства.

На занятиях приборостроители отрабатывают практические навыки с применением спецманекенов. Фото: Фото автора.

Занятия в учебном классе отдела кадров ведут сотрудники ООО «Центра профессионального образования». В программе – лекции по основам первой доврачебной помощи при потере сознания, остановке дыхания и кровообращения, при наружных кровотечениях и травмах, ожогах, перегревании, отравлениях, переохлаждении.

Слушателей знакомят с основами профилактики производственного травматизма и профзаболеваемости. На занятиях приборостроители отрабатывают практические навыки наложения повязок при различных видах поражений, приемы искусственного дыхания с применением спецманекенов, приемы оказания психологической поддержки пострадавшим.

Наталья Глазунова