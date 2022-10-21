От каблука до ракеты

Экскурсию ведет специалист музея Елена Ткаченко. Фото Александра Барыкина

В музее истории Арзамасского приборостроительного завода открылась новая экспозиция «65», посвященная десятилетию со дня образования «хранителя заводских традиций» и юбилею предприятия. Первыми посетителями новой выставки стало руководство АПЗ.

Теперь в экспозиции появились 65 экспонатов, которые находились в запасниках музея. Каждый из них имеет свою историю, смысл, и зачастую именно этот предмет является недостающим звеном в цепи исторических событий. Это архивные документы, фотографии, продукция, выпускавшаяся на предприятии в разные годы, живописные полотна.

С экспонатами знакомится директор по производству – заместитель генерального директора Алексей Телегин. Фото Александра Барыкина

Многие экспонаты передали в дар музею приборостроители. Например, почетный ветеран АПЗ фрезеровщик цеха №56 Иван Медведев передал фотографию, на которой запечатлен момент его встречи с бывшим сослуживцем, артистом Александром Панкратовым-Чёрным в 1986 году на XXVII съезде КПСС. Ветеран Сергей Белов принес пластмассовый сливной бачок, выпускавшийся на заводе в 90-е годы, а слесарь МСР цеха №56 Дмитрий Солдатов – кассету с записью рекламы магнитофона «Легенда» и женский каблук.

В день открытия выставки ее посетили руководители предприятия во главе с генеральным директором Андреем Капустиным и инициатором создания музея, главным советником генерального директора – председателем научно-технического совета (НТС) Олегом Лавричевым. Символично, что первым экспонатом, историю которого услышали гости, – стал ключ, который и был вручен Олегу Вениаминовичу в день открытия музея 14 сентября 2012 года.

Директор музея истории АПЗ Лилия Сорокина. Фото Александра Барыкина

– Меня поразили предметы, связанные с именем первого главного инженера завода Николая Васильевича Хряпова, а также с пионерским лагерем в Шатках, где я много раз отдыхал, – отметил директор по производству – заместитель генерального директора Алексей Телегин. – Каждый приход в заводской музей дает новые впечатления, желаю сотрудникам удачи и пусть залы музея всегда будут наполнены посетителями.

Поделился своими впечатлениями и заместитель технического директора – главный конструктор Александр Сагин:

– Запомнились экспонаты, связанные с началом становления предприятия, и те, которые показывают рост сложности наших изделий, – от фильмоскопа до летательного аппарата.

В завершении экскурсии директор музея Лилия Сорокина поблагодарила гостей, которые, несмотря на напряженный рабочий график, смогли найти время и посетить выставку:

– Большое спасибо генеральному директору Андрею Анатольевичу Капустину и нашим коллегам за всестороннюю помощь в реализации проектов; нашим друзьям, дарителям за то, что проявляют искренний интерес к музею и пополняют экспозицию новыми экспонатами. Корпоративный музей – это замечательная возможность сохранить все самое интересное и ценное, то, что было создано коллективом заводчан за эти годы.

Генеральный директор АО «АПЗ» Андрей Капустин и главный советник генерального директора АПЗ – председатель НТС Олег Лавричев. Фото Александра Барыкина

КОМПЕТЕНТНО

Андрей Капустин, генеральный директор АО «АПЗ»:

– С одной стороны, в нашем музее все знакомо. И в то же время он активно развивается, много новых экспонатов. Изменилось и внутреннее пространство: планировка стала более легкая, без нагромождения, оттого информация воспринимается легче. Нужно продолжать пополнять музейные фонды и думать над расширением площадей.

Олег Лавричев, главный советник генерального директора АПЗ – председатель НТС:

– Как основателю музея истории АПЗ мне особенно приятно, что его сотрудники реализуют именно те идеи и ту концепцию, которые закладывались. Музей расширяется, развивается: собираются архивы, экспонаты, обновляется экспозиция. Это не просто место для сохранения истории, это центр коммуникаций, сохранения традиций, профориентации и, конечно, площадка для встречи гостей и ветеранов.

Ирина Балагурова