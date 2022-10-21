Патриарх Кирилл прибыл в Нижегородскую область с рабочим визитом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с рабочим визитом в Нижегородскую область 21 октября. На нижегородской земле его встречали губернатор Глеб Никитин, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и митрополит Георгий. Об этом сообщил Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Владыка планирует посетить Покровский собор в Лукоянове, Дивеево и, конечно, Нижний Новгород. Патриарх Кирилл должен был приехать в Нижегородскую область еще в июле, но поездка сорвалась в связи с рабочими обстоятельствами.

- Представим работу, проделанную в Нижнем Новгороде. Только в Нижегородском кремле было восстановлено несколько важных святынь. Также серьезно продвинулась работа по развитию кластера «.Арзамас-Дивеево-Саров», - уточнил глава региона.

В Дивееве патриарх Кирилл освятит Благовещенский собор, построенный по завету преподобного Серафима Саровского. Этот красивый храм строили 10 лет. Внутри он украшен мозаикой из запеченного стекла, которую более 200 мастеров выкладывали в течение нескольких лет.

Напомним, недавно патриарх Кирилл переболел коронавирусом. 30 сентября стало известно, что Владыка сдал положительный тест на ковид и находится в удовлетворительном состоянии.