Погружение в производство

Учащиеся 6 «Г» класса лицея №40 г. Нижнего Новгорода с углубленным изучением физики, математики и информатики побывали на АПЗ. Юные гости приехали в Арзамас по инициативе главного инженера предприятия Александра Бобкова, выпускника этого лицея.

Знакомство с Арзамасским приборостроительным заводом началось с посещения музея истории предприятия, где ребята встретились с генеральным директором Андреем Капустиным.

– Наш завод уникальный – с полным циклом производства: на входе получаем металл в виде заготовок, а на выходе имеем сложные изделия специального назначения, – рассказал он ребятам. – Предприятие выпускает и большой объем гражданской продукции. У нас замечательный музей. Надеемся, что информация, которую вы здесь получите, будет интересной и полезной. Возможно, кто-то захочет связать свою жизнь с производством. Все работы хороши, но все же считаю, что будущее за производственными предприятиями.

В ходе экскурсии ребята рассматривали экспонаты, задавали вопросы, а в завершение разгадали тематический кроссворд по истории завода. Школьники хорошо усвоили информацию и справились с заданиями быстро.

После инструктажа по технике безопасности ребята отправились в механические цеха №56 и №50, где погрузились в реальную производственную атмосферу, увидели, как трудятся рабочие, какие детали производят на станках. О заводских мощностях ребятам рассказал заместитель начальника службы управления производством Алексей Турутин.

Заключительным пунктом в программе посещения АПЗ стал литейный цех №68. Об особенностях самого «горячего» производства ребятам рассказала начальник техбюро Юлия Гаврина. Особенно впечатлил школьников плавильный участок, где они наблюдали за тем, как заливают горячий металл в формы.

По восторженным лицам лицеистов было видно, что на заводе им понравилось, и они с удовольствием поделились впечатлениями.

Даниил Печенкин:

– АПЗ круто оборудован, многое производится на автоматизированных установках. Я представлял себе завод немного по-другому: думал, что здесь больше работают руками.

Дмитрий Бобков:

– Я раньше знал, что здесь выпускаются важнейшие приборы для самолетов, а сегодня получил больше информации. Особенно понравился беспилотник «Грач» – интересный, реалистичный. Я тоже мечтаю работать на АПЗ.

Комментарии

Александр Бобков, главный инженер – заместитель генерального директора АПЗ:

– Я в свое время окончил лицей №40, теперь здесь учатся сыновья. Мои одноклассники выбрали разные сферы деятельности: стали врачами, физиками, банкирами, а я выбрал путь в оборонной промышленности. Каждый человек может добиться всего, чего захочет, главное – желание! Наша страна богата талантами, и среди ребят, я уверен, они тоже есть. Желаю им расширять свой кругозор, узнавать, как можно больше и интересоваться выдающимися открытиями, которые совершают российские ученые.

Светлана Великанова, классный руководитель:

– По реакции ребят было видно, как им понравилось в музее, где их особенно заинтересовали макеты самолетов и ракет. Но больше всего, конечно, их увлекла экскурсия по цехам.

Кристина Бочарова, мама лицеиста Саввы Кабанова:

– В 12 лет еще рано говорить о выборе профессии, но ребятам было полезно узнать, что в нашей области есть такое большое и важное предприятие – Арзамасский приборостроительный завод.

Екатерина Ядрова

Фото Александра Барыкина