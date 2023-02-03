Награда от Президента

Начальник КБ-13 ОГК Андрей Мишагин

Начальник КБ-13 отдела главного конструктора АО «АПЗ» Андрей Мишагин удостоен стипендии, которая назначается Президентом РФ по представлению Правительства РФ исполнителям государственного оборонного заказа за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства. Это первая на заводе награда такого высокого уровня.

Андрей Мишагин был соискателем стипендии в секции «Авиационные системы, комплексы и перспективные материалы». В конкурсной рецензии была представлена разработка гироинерциальных блоков на основе динамически настраиваемых гироскопов. Основной – это ДНГДП-3001, за который Арзамасский приборостроительный завод, как предприятие-соисполнитель, стал победителем национальной премии «Золотая идея-2020», а Андрей Мишагин вошел в состав авторского коллектива лауреатов от АПЗ.

– Мне посчастливилось стать частью команды под руководством Сергея Серафимовича Дядина, заместителя главного конструктора по датчикам первичной информации и физическим платформам, и в 2017 году, когда меня только назначили начальником КБ, вплотную заняться этим гироскопом, – рассказывает Андрей Юрьевич. – Это было время постановки ДНГДП-3001 на серийное производство, возникало много сложных вопросов. На КБ лежала огромная ответственность. И мы достигли нужного результата. Кстати, именно тогда, пять лет назад, в КБ пришла молодая сила – трое выпускников АПИ НГТУ Мария Филатова, Кирилл Гетигежев и Василий Павлов, которые активно включились в работу. Гироскоп за это время стал нам родным, и сегодня, если и возникают вопросы, то мы знаем, как их оперативно решить.

Андрей Мишагин на участке узловой сборки ДНГДП-3001

Сам Андрей Мишагин на АПЗ пришел в 2009 году после работы системным администратором на одном из предприятий города. Начинающего инженера-электроника определили в КБ-14, возглавлял которое Сергей Дядин, а замом главного конструктора был Владимир Станиловский. Под их руководством он начал постигать тонкости гироскопии и профессионально расти. Вскоре его подключили к работе над генеральным планом предприятия по новым разработкам.

– Моей задачей была разработка новых автоматизированных систем контроля, – поясняет Андрей Мишагин. – Наши АСК до сих пор хорошо работают.

Сейчас КБ под руководством Андрея Мишагина трудится над выпуском опытной партии модернизированного варианта ДНГДП-3001МТ.

– Мы взяли на себя ответственность подготовить рабочее место автоматизированной системы контроля для этого гироскопа, – говорит Андрей Юрьевич. – Знаем, как это сделать, имеем наработки по этой теме и уже вышли на финальную стадию: Мария Филатова пишет программный код, отладку ведет один из лучших инженеров-электроников АПЗ Игорь Евгеньевич Серебрянников. Это новый виток в истории гироскопов марки АПЗ.

Инженер-электроник 1 категории ОГК Мария Филатова и Андрей Мишагин ведут отладку рабочего места автоматизированной системы контроля для изделия ДНГДП-3001МТ

Сергей Дядин, заместитель главного конструктора по датчикам первичной информации и физическим платформам:

– От всего нашего коллектива и от себя лично поздравляю Андрея Юрьевича с заслуженной наградой. За годы совместной работы он продемонстрировал замечательные свойства: восприимчивость передаваемого ему опыта, умение консолидировать специалистов КБ на решение поставленных задач и создавать в коллективе благоприятную для работы атмосферу.

Ирина Балагурова

Фото Александра Барыкина

Справка

Стипендия установлена Указом Президента РФ от 14.10.2012г. №1380 «О повышении эффективности мер государственной поддержки работников организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации».

Отбор кандидатов ведет экспертный совет, в который входят представители Министерства обороны РФ, Федерального космического агентства, Госкорпорации «Росатом», а также федеральных органов исполнительной власти. Состав экспертного совета утверждается Министерством промышленности и торговли РФ.