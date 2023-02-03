Актив профбюро цеха № 37: предцехком инженер-технолог Юлия Ляшук, регулировщик РЭАиП Дмитрий Синицын, мастер участка Юрий Белозёров, монтажник РЭАиП Евгения Гаврина

Делать добро просто - в этом уверены работники цеха №37 Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина, которые принимают активное участие в волонтерских проектах. Только в прошлом году они собрали на благотворительные цели больше ста тысяч рублей.

Когда в 2021 году на АПЗ впервые объявили о приобретении подарков для дома-интерната «Маяк», работники 37-го собрали 34 тысячи рублей – больше, чем было необходимо, поэтому по согласованию с администрацией социального учреждения дополнительно закупили спортивный инвентарь, постельное белье, специальное детское питание.

В 2022 году неравнодушные сборщики начали самостоятельную волонтерскую деятельность. Узнав из соцсетей об акции «Коробка храбреца», направленной на помощь детям, находящимся на лечении в отделении онкологии и гематологии областной больницы имени Семашко, в цехе №37 стали собирать такие коробки, а потом акцию поддержали и в других подразделениях АПЗ. За год активисты цеха побывали в благотворительном фонде помощи онкобольным детям несколько раз. Подарки от приборостроителей помогли маленьким пациентам хоть на время забыть о непростом диагнозе. Последняя встреча заводчан с ребятами состоялась в канун Нового года.

– У меня есть костюмы Деда Мороза и Снегурочки, – рассказывает регулировщик РЭАиП, молодежный лидер цеха №37 Дмитрий Синицын. – С ребятами написали сценарий, купили сладкие подарки, наборы для творчества, настольные игры и приехали в больницу. Там волонтеры требуются всегда. Поздравили 65 детей, у каждого из них долгий путь восстановления. Если спросят: зачем мне это нужно? Отвечу так: если есть возможность хотя бы как-то помочь маленьким пациентам, порадовать их, то почему это не сделать? Ведь делать добро очень просто.

Большая работа в 2022 году проведена профактивом цеха по сбору средств и вещей для мобилизованных.

– Сначала собирали вещи, – рассказывает мастер участка Юрий Белозёров. – Затем начали изучать информацию о том, что конкретно нужно мобилизованным. К 26 декабря, когда уходила очередная машина с помощью, мы закупили кровоостанавливающие турникеты, наборы термобелья. Несколько раз передавали вещи и средства через заводской профсоюз. Мы никого не принуждаем это делать. Люди нашего цеха откликаются на призыв о помощи только по зову сердца. Спасибо им за это!

Александр Аргентов, начальник цеха №37:

– Выражаю благодарность всем работникам цеха, кто принимает участие в благотворительной деятельности. В сегодняшнее время это важно для нас самих, наших детей. Мы будем продолжать делать добрые дела и надеемся, что все приборостроители нас поддержат.

Цифры:

За 2022 год работники цеха №37 АПЗ собрали:

• 76220 рублей для участников СВО

• 23500 рублей для детей, находящихся на лечении в отделении онкологии и гематологии областной больницы

• 16700 рублей для воспитанников дома-интерната «Маяк»

Наталья Глазунова

Фото автора