Стало известно, где пройдет дублер Большой Покровской в Нижнем Новгороде

Дублер Большой Покровской планируют построить к 2030 году. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В Нижнем Новгороде вновь заговорили о строительстве дублера улицы Большой Покровской. В конце января Совет по земельным отношениям при региональном правительстве согласовал продление это инвестиционного проекта до 2030 года.

Покровка – культурный и деловой центр Нижнего Новгорода, главная улица города, которая связывает четыре площади. Здесь расположены многочисленные офисы, магазины, кафе, гостиницы, учебные заведения, учреждения культуры и жилые дома. И поскольку основная часть Большой Покровской является пешеходной, то вся транспортная нагрузка ложится на соседние улицы – Ильинскую и Алексеевскую. Чтобы их разгрузить, было принято решение о строительстве дороги-дублера - региональный инвестсовет одобрил эту идею еще в 2008 году. В 2010 году Гордумой был утвержден Генеральный план Нижнего Новгорода, в котором предусмотрен коридор для перспективной улицы местного значения.

С тех пор прошло 15 лет, но дорогу так и не построили. Впрочем, о ней не забыли, и от этих планов, судя по всему, не отказались.

- В мероприятиях по развитию сети дорог в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода предусмотрено строительство дублера улицы Большой Покровской. Проект планируется реализовать в 2024-2030годах, - сообщили в департаменте градостроительного развития и архитектуры Нижнего Новгорода.

Согласно документации по планировке центральной части города, дублирующая магистраль пройдет от улицы Малой Покровской вдоль Почаинского оврага и будет выходить на улицу Добролюбова и набережную Лыковую Дамбу.

Представители регионального минтранса и минграда, однако, относятся к этой инициативе с некоторой долей осторожности и скептицизма. Дескать, проект сложнореализуемый и дорогостоящий, да еще к тому же перспективный дублер Большой Покровской пролегает в зоне будущего террасного парка в Почаинском овраге.

Другим мнением поделилась директор департамента градостроительного развития и архитектуры Нижнего Новгорода Алла Коновницына.

- Нельзя отказываться от реализации этого проекта, это неправильно, - уверена чиновница. - С введением этого небольшого участка вся транспортная сеть будет работать эффективнее. Да, сложно, но это нужно.

Впрочем, никаких конкретных шагов в направлении строительства дублера Большой Покровской пока еще предпринято не было. На сегодняшний день проект не разработан, стоимость его не определена. Пока власти заняты решением других инфраструктурных задач, важнейшей из которых является строительство новых станций метро в нагорной части города.

В обозримом будущем в Нижнем Новгороде планируется построить еще несколько дорог-дублеров. Альтернативные магистрали появятся вдоль проспектов Ленина и Гагарина, а также улицы Родионова. Строительство новых дорог предусмотрено Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода до 2030 года.

Дублер проспекта Гагарина пройдет от Анкудиновского шоссе до деревни Ольгино, при этом будет построена эстакада на улице Ларина и две транспортные развязки в районе Ольгина. Протяженность пути составит чуть менее 7 километров. В перспективе эта магистраль станет частью большой 15-километровой дороги, которая соединит Анкудиновское шоссе и поселок Окский.

Дублер проспекта Ленина предполагается построить вдоль улиц Баумана и Героя Попова от улицы Памирской до Мызинского моста и от Мызинского моста до улицы Веденяпина. Дублер улицы Родионова пройдет от улицы Бринского по улице Хохлова, Фруктовой, Яблоневой. Стоимость реализации проекта в ценах 2018 года составляет 25 млрд рублей.