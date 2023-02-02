Грациозные пантеры, гигантские бизоны и величественные верблюды: Что ждет зрителей на цирковом шоу Гии Эрадзе «5 континентов»

Цирковое шоу Гии Эрадзе «5 континентов» стартует в Нижнем Новгороде 4 февраля. ФОТО: Кира Мишина.

Великолепные костюмы, авторская музыка и уникальные аттракционы – в Нижегородский цирк возвращается шоу Гии Эрадзе «5 континентов» (0+). Премьера обновленной программы состоится уже 4 февраля. О том, что увидят зрители на манеже, журналистам рассказали ведущие артисты во главе с художественным руководителем Гией Эрадзе.

ФОТО: Кира Мишина.

Цирковое шоу «5 континентов» хорошо знакомо нижегородскому зрителю. Любимые артисты, захватывающие дух трюки и поражающие воображение костюмы – все это давно стало визитной карточкой коллектива. В последний раз в Нижний Новгород эту программу привозили четыре года назад. С тех пор в шоу добавилось множество новых номеров, а сами артисты успели получить престижные международные премии.

ФОТО: Кира Мишина.

- За время нашего отсутствия в Нижнем Новгороде мы побывали на международном цирковом фестивале в Монте-Карло, где стали обладателями «Золотого клоуна». Представленные там номера теперь тоже стали частью этой программы, - рассказывает Художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк», заслуженный артист России Гия Эрадзе. – Также зрителей ожидает уникальный аттракцион наших знаменитых дрессировщиков хищников Андрея Широкалова и Натальи Губановой. На арене выступят тигры, лигры, черные пантеры и леопарды. Вообще животных будет много – это и хищники, и величественные верблюды, и большой аттракцион с медведями, и уникальный аттракцион с канадскими бизонами, которого еще никогда не было в Нижнем Новгороде. На сегодняшний день такой аттракцион в стране один.

ФОТО: Кира Мишина.

За время шоу зрители вместе с артистами побывают сразу на пяти континентах – полюбуются цыганскими плясками с медведем, шотландскими жонглерами, русской масленицей и бразильским карнавалом. Их ожидает легендарный полет «Жар-птицы» под куполом цирка и ныряющие в глубины океана «Золотые рыбки». Сопровождать гостей в этом путешествии будут Заслуженные артисты России, задорный клоунский дуэт «Долли и Домино», Лада и Александр Сарнацкие.

ФОТО: Кира Мишина.

- Вообще все наши шоу – это синтез эстрады, театра, цирка, мюзикла. Это совершенно другой формат, - сообщает Гия Эрадзе. - В любой нашей программе зрителей ждут эксклюзивные костюмы, авторская музыка, уникальные декорации. И каждый номер – это отдельный мини-спектакль.

ФОТО: Кира Мишина.

Шоу «5 континентов» можно считать настоящей визитной карточкой продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе». Именно с него 23 года назад начинался весь творческий путь коллектива. Сейчас все артисты, задействованные в шоу, являются артистами «Российской государственной цирковой компании». Многие из участников программы работают в ней все эти 23 года.

ФОТО: Кира Мишина.

- На самом деле в цирке постоянно создается что-то новое. Не было ни одного месяца с нашими артистами, чтобы мы не разрабатывали новые номера и аттракционы. И все это без отрыва от выступлений. Поэтому зритель каждый раз видит совершенно новую программу, - рассказывает художественный руководитель.

ФОТО: Кира Мишина.

В Нижнем Новгороде шоу «5 континентов» пробудет до конца апреля.

ФОТО: Кира Мишина.

- Конечно, для нас приезд «Королевского цирка Гии Эрадзе» всегда большая честь и радость, - призналась директор Нижегородского государственного цирка Тамара Бортникова. – Потому что это всегда аншлаги и счастливые зрители. Уверена, так будет и в этот раз.