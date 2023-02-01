Куда пропал «Амоксиклав» и детский «Нурофен»: Названа причина отсутствия импортных лекарств в аптеках Нижнего Новгорода

Названа причина отсутствия импортных лекарств в аптеках Нижнего Новгорода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последнее время нижегородцы стали замечать, что из аптек исчезли многие привычные лекарства, без которых зачастую не обходится ни одна аптечка. Детский «Нурофен», «Панадол», «Амоксиклав», «Аугментин», «Флуимуцил», «Флемоксин», «Гексорал аэрозоль» для горла, ушные капли «Отофа» - список можно продолжать и продолжать.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в прямом эфире ЦУР признал, что проблема дефицита лекарств действительно существует. И виной всему ажиотажный спрос. Дескать, люди бросились в аптеки и скупили обширный перечень иностранных препаратов.

- Выкупили все, что находится на полках аптек и на складах, а дальше требуется время, чтобы эту пустоту заполнить, потому что логистические цепочки не могут быстро приспособиться к этим ажиотажным явлениям. На мой взгляд, проблема носит временный характер, - заявил министр. Он сравнил это с ситуацией февраля 2022 года, когда из аптек пропал L-тироксин, потому что «люди пришли и купили его на 3-4 года вперед».

По словам Давида Мелик-Гусейнова, в связи с внешнеполитическими событиями поставки лекарств в Россию действительно испытывают некоторые трудности.

- Если раньше были прямые рейсы из Европы в Москву, то сейчас товар поступает частично из Казахстана, Армении, Грузии. Логистические цепочки несколько усложнились. Но как нам гарантируют мультинациональные поставщики, ни один препарат с российского рынка не ушел. Нет никаких санкционных давлений на фармацевтический рынок, - заверил Мелик-Гусейнов.

Он также напомнил, что в Нижегородской области работает сеть государственных аптек, в которых, по его словам, практически весь ассортимент есть в наличии.

- А если что-то и выпадает, мы стараемся быстро найти или чем-то заменить тот или иной препарат для наших пациентов, - подчеркнул он.

Как сообщили ранее «КП – Нижний Новгород» в Нижегородской областной фармации, проблема дефицита лекарственных препаратов решается за счет закупки дженериков и аналогов, что «позволяет в полном объеме обеспечивать потребности медицинских организаций региона».

- На складе ГП НО «НОФ» имеются в наличии и антибиотики, и препараты, содержащие парацетамол и ибупрофен, в различных лекарственных формах. Все лекарственные препараты регулярно поставляются в медицинские организации Нижегородской области, - сообщили в НОФ.