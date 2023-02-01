Ударил по голове, забрал сумку и снял золото: грабитель напал на женщину около дома в Нижнем Новгороде

Полиция задержала грабителя, который напал на женщину в Московском районе. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нижнем Новгороде задержали грабителя, который оглушил женщину ударом по голове, отобрал сумку и золотые украшения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел около одного из домов по улице Красных Зорь в Московском районе. Женщина шла по своим делам, как вдруг внезапно со спины на нее напал неизвестный.

- Он ударил ее по голове и лицу, после чего похитил сумку с кошельком и мобильным телефоном, а также золотые изделия. Общая сумма ущерба составила 112 800 рублей, - рассказали в полиции.

Кроме шока нижегородка получила еще и травму головы. Потерпевшая обратилась в полицию, и вскоре подозреваемый был задержан – им оказался 29-летний мужчина. Сейчас налетчик находится под стражей. Он рассказал правоохранителям, что награбленное сбыл, а деньги потратил по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», подозреваемому может грозить до 10 лет тюрьмы.

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