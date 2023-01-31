Александр Авдеев и Игорь Маковский обсудили задачи работы электросетевого комплекса Владимирской области на ближайшие годы

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев и генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский на площадке Главного аналитического центра компаний обсудили вопросы функционирования и развития электросетевого комплекса региона.

Главными темами встречи стали реализация Программы повышения надежности электроснабжения Владимирской области на 2022-2024 годы, разработанная совместно с Правительством и главами муниципальных образований, а также улучшение качества взаимодействия с потребителями региона.

Руководитель энергокомпаний рассказал, что филиал «Владимирэнерго» реализует масштабные мероприятия по расчистке и расширению просек воздушных линий электропередачи, а также замене неизолированного провода на самонесущий изолированный.

«Мы приняли ряд важных решений по итогам анализа произошедших технологических нарушений в 2022 году. Филиалом «Владимирэнерго» будут закуплены дополнительные источники резервного электроснабжения и продолжена реализация всех целевых программ для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей региона. Также в ближайшее время совместно с ГУ МЧС по Владимирской области будет запущен проект информационного взаимодействия. Это позволит нам перейти на качественно новый уровень приема и отработки сообщений потребителей», – подчеркнул Игорь Маковский.

«От сюрпризов погоды мы полностью никогда не будем застрахованы, тем не менее нужно сделать все, чтобы зависеть от них минимально, поэтому дел впереди много. Я дал ряд поручений по развитию электросетевого комплекса области и со своей стороны готов оказать энергетикам содействие в реализации этой задачи», – заявил Александр Авдеев.