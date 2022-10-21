Организаторы подпольного казино с рулеткой и покером в центре Нижнего Новгорода отделались условными сроками

Все оборудование изъято. Фото: Павел КЛОКОВ

Банду из пяти человек в возрасти от 30 до 48 лет судили за организацию и проведение азартных игр вне специализированной игорной зоны. Следователям удалось доказать, что в 2020-2021 годах прямо в центре Нижнего Новгорода на улице Большой Покровской действовало подпольное казино, где проводили азартные игры с использованием специального оборудования.

- фигуранты принимали от игроков ставки, предоставляли им доступ к игровым автоматам, предназначенным для проведения азартных игр, также выдавали выигрыши и организовывали игру в рулетку и покер, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

13 января 2021 года в игорное заведение нагрянули следователи и полицейские. После их визита незаконно организованное казино прекратило свою работу.

- Изъяты 5 игровых терминалов, игровые столы, а также иные предметы, используемые для проведения незаконных азартных игр. В ходе предварительного расследования фигуранты вину в совершении инкриминируемого деяния признали частично, - добавили в следственном комитете.

По решению суда, всем пятерым фигурантам уголовного дела назначили условные сроки. Так, организатор казино получил 3,5 лет лишения свободы, двое крупье — 3 года и 2,5 года, соответственно, бармен — 2 года, охранник — 1 год и 8 месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.