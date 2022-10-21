Торпедовцы Коваленко и Воронин об итогах игры с «Сочи»: выездная серия была тяжелой - четыре игры, четыре гола

Оба хоккеиста забили по одной шайбе в ворота "Сочи" Фото: Мария СОРОКИНА

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» одержали крупную победу над «Сочи» в домашнем матче КХЛ 20 октября. Игроки нижегородской команды забили четыре шайбы, при этом пропустили только одну. Один забитый гол записал на свой счет Николай Коваленко, а Кирилл Воронин не только забил сам, но и еще и отметился результативной передачей. В прошедшей игре оба отметились высокой скоростью как в движении по льду, так и в плане принятия решений. В разговоре с «КП-Нижний Новгород» хоккеисты охотно поделились впечатлениями от победы над сочинской командой.

- Очень классно, что мы сегодня выиграли, потому что поездка выдалась тяжелая, признался хоккеист, - реализация хромала. Вы сами все видели: четыре игры - четыре гола. А сегодня мы только за одну игру забили четыре гола - это и есть наш хоккей, и мы должны его придерживаться. Наши парни - молодцы! - сказал Николай Коваленко.

Спортсмен не стал выделять какой-то гол или игровой момент особенно. По его мнению, все получили удовольствие от своей игры, а каждая забитая шайба еще больше мотивирует помогать команде - отдавать пасы, забивать больше.

- Очень хотелось реабилитироваться и вот, мы победили! - продолжает его товарищ по команде Кирилл Воронин, - После двух поражений подряд (от «Барыса» и «Металлурга», прим.) мы никак не могли допустить третье. Тем более, мы за четыре последних игры забили четыре гола. Да, мы были очень сильно мотивированы. Хотелось независимо от счета больше забивать больше отдавать, играть в атакующий хоккей, в который мы обычно играем. Давно должно было «прорвать» и сегодня, я думаю, это получилось!

По словам Коваленко, большой вклад в эту победу внесли тренеры, которые дали нужный настрой команде перед игрой: - Они зарядили нас и мы начали играть в свой хоккей - пасовать, комбинировать, отрабатывать те вещи, которые делали на тренировках.

Не менее благодарен спортсмен и болельщикам, чья поддержка, признается, была весьма ощутимой.

- Всегда приятно играть в родных стенах, чувствуется шестой игрок. Это тоже один из компонентов, которые реально помогают выигрывать. Болельщики подбадривают, дают эмоции, заряжают нас. Спасибо! - заключил Николай.