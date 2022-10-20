В Нижнем Новгороде появилось больше заправок, на которых водители могут оплатить топливо онлайн

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В Нижнем Новгороде с 19 октября на станциях «Газпромнефть» автомобилисты могут заправляться, не выходя из машины. К сервису Яндекс Заправки подключились 45 АЗС сети. Кстати, оплатить онлайн топливо можно также через приложения Карты и Навигатор.

Данную опцию автомобилисты уже оценили. Экономия времени существенная. Во-первых, не нужно идти в кассу и стоять в очереди. Во-вторых, если на АЗС есть заправщик, то не придется даже выходить из машины. Особенно это спасает в прохладную и дождливую погоду, а еще когда в машине дети.

Кроме того, заправляясь через приложение, водители могут копить баллы по программы лояльности «Нам по пути», а также, если есть подписка на Яндекс, еще сможете копить и тратить баллы Плюса, заправляясь на этих же АЗС.

Одновременно с Нижним Новгородом станции сети «Газпромнефть» в сервисе Заправки подключились в Ярославле, Иванове, Владимире и Вологде.

- Заправками пользуется около 1,5 млн автомобилистов в месяц. Запуск пяти регионов с новой сетью обеспечит бесперебойное подключение станций, чтобы гарантировать высокий уровень сервиса для автомобилистов, - подчеркнул Артем Прудников, руководитель сервиса Заправки.

- Заказ и оплата топлива с помощью мобильного телефона - один из востребованных сервисов на рынке цифровых услуг топливного ретейла. Рост объемов продаж топлива онлайн на АЗС нашей сети подтверждает популярность его использования. Это быстро, удобно, комфортно безопасно, - отметил руководитель сети АЗС в России Олег Кузьменков.