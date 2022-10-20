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Происшествия20 октября 2022 6:57

«Та самая шаурма» на площади Минина загорелась вечером 19 октября

Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
«Та самая шаурма» на площади Минина загорелась вечером 19 октября.

«Та самая шаурма» на площади Минина загорелась вечером 19 октября.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Вечером 19 октября вспыхнул пожар в здании «Той самой шаурмы» на площади Минина и Пожарского. Из кафе пришлось эвакуировать 15 человек.

- Сообщение о пожаре поступило вечером 19 октября, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Всего из здания было эвакуировано 15 человек, детей среди них нет.

В общей сложности, в тушении пожара было задействовано 48 человек и 10 единиц техники. Причина пожара сейчас выясняется.

Напомним, ранее мы писали, что режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня установили в Советском районе из-за пожара на улице Артельной. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Согласно документу, зона ЧС установлена в границах 5 метров от дома № 12 по улице Артельной, который сгорел ранним утром 22 августа. Площадь пожара составила 400 квадратных метров, пострадали два человека, одна женщина погибла.

ЧППроисшествия: ЧП