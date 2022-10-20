«Та самая шаурма» на площади Минина загорелась вечером 19 октября. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Вечером 19 октября вспыхнул пожар в здании «Той самой шаурмы» на площади Минина и Пожарского. Из кафе пришлось эвакуировать 15 человек.

- Сообщение о пожаре поступило вечером 19 октября, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Всего из здания было эвакуировано 15 человек, детей среди них нет.

В общей сложности, в тушении пожара было задействовано 48 человек и 10 единиц техники. Причина пожара сейчас выясняется.

Напомним, ранее мы писали, что режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня установили в Советском районе из-за пожара на улице Артельной. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Согласно документу, зона ЧС установлена в границах 5 метров от дома № 12 по улице Артельной, который сгорел ранним утром 22 августа. Площадь пожара составила 400 квадратных метров, пострадали два человека, одна женщина погибла.