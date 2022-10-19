Полицейский Андрей Федяков представит Нижегородскую область на конкурсе «Народный участковый - 2022». Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Старший лейтенант полиции Андрей Федяков представит Нижегородскую область на всероссийском этапе конкурса «Народный участковый - 2022». Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Андрею Федякову 30 лет. Он служит в отделе полиции №5 с 2017 года, работать в органы внутренних дел он пошел сразу после армии. Участок, который находится в его ведении, расположен в центре Нижнего Новгорода. Это улицы Похвалинский съезд, Чернышевского, Гребешковский откос, Малая Ямская, Большие Овраги и другие. Здесь в общей сложности проживает почти три тысяч человек, а также находится большое количество заведений общепита и офисов.

На участке Андрея Федякова проживает около 3 тысяч человек. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Сам участковый уверяет, что его работа - вовсе не рутинная, как может показаться со стороны. При работе с обращениями граждан он всегда старается к каждому найти индивидуальный подход.

- Служба в полиции, а именно должность участкового уполномоченного мне по душе. Мне нравится общаться с гражданами и помогать им. Для меня, как и для местных жителей, необходима постоянная связь и взаимная информированность, совместная борьба с преступностью и правонарушениями, – говорит Андрей Федяков.

Коллеги по службе характеризуют Андрея Федякова как доброго и отзывчивого человека, профессионала своего дела. Так что неудивительно, что он одержал победу на региональном этапе конкурса «Народный участковый - 2022», набрав почти полторы тысячи голосов, и теперь будет представлять регион в финале.