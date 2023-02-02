Пять автомобилей столкнулись на трассе в Кстовском районе утром 2 февраля

Автомобили получили механические повреждения. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Массовая авария произошла на трассе в Кстовском районе утром 2 февраля. К счастью, в результате аварии с эффектом «домино» никто не пострадал. Однако на какое-то время был затруднён проезд на участке дороги, где произошло ДТП.

Известно, что около 09:30 на автодороге «Нижний Новгород-Кстово» в селе Федяково столкнулись сразу пять автомобилей. Все столкнувшиеся машины встали друг за другом «паровозиком» и полностью перегородили проезд по обеим полосам проезжей части по направлению в город Кстово.

– В результате никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

На месте ДТП сотрудникам ГИБДД пришлось организовать регулировку движения для беспрепятственного проезда автотранспорта.

Напомним, ранее мы писали, что жительница Нижнего Новгорода публично избила мужчину и переехала его автомобилем. Жестокое нападение на нижегородца засняли сразу несколько камер и кадры не для слабонервных молниеносно разлетелись по местным Телеграм-каналам и вызвала бурное обсуждение. Как удалось выяснить, вся эта жесть происходила ночью 31 января на улице Львовской в Автозаводском районе города.

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