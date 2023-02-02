Рыбак спас 81-летнего напарника, провалившегося под лед на озере в Дзержинске

Трагедия чуть не произошла на озере Святом в поселке Пушкино. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Утро 2 февраля стало вторым днём рождения для 81-летнего жителя Нижегородской области, который пошел рыбачить и провалился под лёд, а от верной смерти его отделяли считанные минуты. Счастливым совпадением стало то, что неподалёку от места происшествия находился другой любитель любители зимней рыбалки.

Тревожный звонок о тонущем человеке в единую дежурно-диспетчерскую службу Дзержинска поступил от очевидца. К озеру Святое в поселке Пушкино экстренно были направлены службы быстрого реагирования. Правда, помощь специалистов к моменту прибытия не понадобилась, ведь горе-рыболов уже сидел на берегу.

– Очевидец, кстати такой же рыбак, достал провалившегося самостоятельно, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На месте пожилого любителя подледной ловли рыбы осмотрели врачи скорой помощи и отпустили, так как госпитализация не требовалась. Промокнувшего насквозь рыбака доставили домой, чтобы он не простудился.

ВАЖНО

Чтобы избежать происшествий на льду, рекомендуется соблюдать следующие правила:

- до того, как выйти на лед, надо быть уверенным в его прочности. Человек можно погибнуть в воде в результате утопления, шока и переохлаждения через 15-20 минут после попадания в ледяную воду;

- если налицо признаки непрочности льда (треск, прогибание, вода на поверхности льда), надо срочно вернуться на берег, идти с широко расставленными ногами, не отрывая их от поверхности льда. На крайний случай ползите!

- ни в коем случае нельзя проверять лед на прочность ударом ноги;

- не оставляйте детей одних без присмотра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!