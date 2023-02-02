Ловкость рук и сплошное мошенничество: Две продавщицы в Павлове украли из кассы свыше 21 тысячи рублей

Женщины полностью признали свою вину. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Мы привыкли считать, что все грабители – жестокие преступники, которые ради наживы пойдут на что угодно. Не зря же довольно часто в новостях можно увидеть, как вооружённый вор нагрянул в магазин или банк, угрожая работникам и требуя деньги. Такие случаи ограблений вовсе не новы, но иногда на кражи идут и те, кто стоит по другую сторону прилавка или кассы. Так, удивительную ловкость рук и сплошное мошенничество проявили две продавщицы из города Павлово.

В конце декабря в полицейский участок поступило, казалось бы, стандартное заявление – владелец магазина заметил постоянную недостачу в кассе и попросил выяснить, кто крадёт выручку. Причем денег хозяин не досчитался сразу в двух торговых точках.

– Сообщение от индивидуального предпринимателя поступило в дежурную часть 23 декабря 2022 года, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В Павлово полицейские задержали двух сотрудниц магазина, которые похищали деньги из кассового аппарата Сумма материального ущерба составила более 21 000 рублей. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Расследование этого дела полицейские начали с проведения инвентаризации и просмотра записей с камер видеонаблюдения. Раскрыть кражу помогли именно видеозаписи, на которых было чётко видно, как деньги из кассы прибрали к рукам продавщицы-кассирши. Женщины умело откладывали купюры для себя, когда брали плату с покупателей или набирали сдачу. Так, какие-то деньги шли в кассу, а какие-то откладывались в сторону, чтобы потом продавщицы забрали их на свои нужды.

В одном из магазинов кражу совершала 53-летняя работница, в период с 14 по 25 декабря 2022 года она смогла украсть 8 859 рублей. В другом торговом ларьке в период с 15 по 27 декабря 2022 года 12 500 рублей стащила 48-летняя продавщица.

Ведется следствие. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

– В ходе допроса обе злоумышленницы полностью признали свою вину, – уточнили в региональном МВД. – В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время по данным преступлениям возбуждены уголовные дела по статье: «Кража». Максимальное наказание, которое может грозить продавщицам – 5 лет лишения свободы.

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