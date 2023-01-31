10-летнего Никиту Морозова ищут в Нижнем Новгороде

Волонтеры объявили срочный поиск пропавшего мальчика. Фото: ПСО "Лиза Алерт".

10-летний Никита Морозов пропал в Нижнем Новгороде 31 января, информирует ПСО «Лиза Алерт». По имеющейся информации, мальчик ушел в школу, но так и не вернулся домой с занятий. Поисковики объявили срочный сбор в районе детской поликлиники №32 в Ленинском районе города.

Пропавший мальчик одет в серую куртку с капюшоном, темно-синие брюки и такого же цвета пиджак. На ногах у него черные ботинки на серой подошве, а на голове черная шапка. Из дома мальчик взял с собой синий рюкзак.

Приметы пропавшего ребенка: рост 134 сантиметра, среднее телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. Об особых приметах не сообщается.

По мнению волонтеров, ребенок может находиться в любом районе города.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего мальчика, просят обратиться по телефону 8-800-700-54-52 или по каналу 112.

В настоящее время поисковые мероприятия продолжаются. Для всех желающих присоединиться к поисковым мероприятиям волонтеры оставили координаты штаба - 56.289234, 43.944435.