«Когда забил гол, хотел все поле пробежать»: полузащитник Константин Шильцов рассказал про победный мяч за ФК «Пари НН»

20-летний полузащитник забил свой первый гол за нижегородцев. Фото: пресс-служба "Пари НН".

ФК «Пари Нижний Новгород» сенсационно обыграл «Краснодар» на групповом этапе Кубка России. После месяца без побед и слухов о возможном уходе главного тренера от нижегородской команды можно было ожидать чего угодно, но вряд ли в этом списке была победа над одним из сильных клубов Российской премьер-лиги. Во всяком случае, аналитики в один голос говорили о краснодарской команде, как о фаворите. Вопреки всем прогнозам, автором единственного и победного гола в состоявшемся футбольном поединке стал молодой полузащитник нижегородцев Константин Шильцов. Это первый мяч 20-летнего футболиста в составе нижегородской команды, и забил он его проведя всего три минуты на поле.

- Эмоции наилучшие! - поделился впечатлениями футболист, - мой первый гол за команду, долгожданная победа. Когда забил гол, хотелось все поле пробежать просто радуясь! Такая победа для нас важна и с точки зрения турнирной таблицы, и с точки зрения психологии. Мы давно не выигрывали, но теперь все замечательно.

По его словам, встреча с краснодарской командой действительно выдалась непростой, ведь соперник создавал много сложных моментов вплоть до последних секунд матча:

- Игра выдалась рваной — то мы владели инициативой, то «Краснодар». Концовка получилась нервной. Мы немного «подсели» и «Краснодар» овладел преимуществом в конце. Мы смогли выстоять и одержали замечательную победу со счетом 1:0, - добавил футболист.

В РПЛ нижегородцам в последнее время не очень везло, а в Кубке России, напротив, после четырех игр удалось выйти на первую строчку группового этапа. Константин признается, никакого секрета нет — на все матчи, будь то кубок или чемпионат, команда настраивается одинаково, даже если тому предшествовала серия игр без побед.

- Мы давно не ощущали вкус победы, поэтому остро чувствовали, как важно выиграть. Была очень неприятная серия, где-то даже без забитых мячей, но настрой у нас всегда боевой! Даже если бы мы проиграли сегодня, следующий матч все равно бы провели с самой высокой самоотдачей, - заключил Шильцов.

К слову, 22 октября «Пари НН» и «Краснодар» вновь встретятся на нижегородском поле, но уже в рамках РПЛ.

Ранее сообщалось, что нижегородская футбольная команда уступила «Зениту» на своем поле.