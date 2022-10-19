Интерактивную карту ремонта дорог запустили в Нижнем Новгороде

На карте указаны участки дорог, которые отремонтированы или подлежат ремонту. Фото: скриншот

Онлайн-карту строительства и ремонта дорог запустили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем Телеграм-канале. Теперь горожане смогут в режиме реального времени отследить, какие участки дорог были отремонтированы за последние годы, в том числе, по программе «Вам решать», а какие еще находятся на стадии ремонта.

Вот, например, участок дороги на улице Генкиной до пересечения с Ванеева был отремонтирован в 2020 году, а участок от Ванеева до Родниковой должен быть отремонтирован в текущем году. Всего на карте отмечено 103 участка, которые должны быть отремонтированы в городе до конца года. В этом списке не только ремонт дорог, но также ремонт тротуаров, расширение дорожного полотна и иные работы. Протяженность одних участков составляет 40-50 метров, других — 3 км и более. Кроме того, на карте указаны и те дороги. Которые ремонтировали в 2019 году.

По словам мэра, наибольшее количество от запланированного объема работ было выполнено в прошлом году.

- В 2021 и 2022 годах у нас действовала программа «Вам решать», с которой вы уже хорошо знакомы. Благодаря губернаторской программе в 2021 году мы отремонтировали 23,53 км дорог и тротуаров, в 2022 году - 14,42 км, - сообщил Шалабаев.

Также мэр озвучил некоторые цифры по итогам ремонтной кампании за прошедшие годы. Так, за последние три года в Нижнем Новгороде было отремонтировано 145,56 километров дорог, при этом общая площадь ремонта покрытий проезжей части составила свыше 1,3 млн квадратных метров. Суммарная площадь ремонта тротуаров за 2020-2022 годы составила 461,5 тысячи квадратных метров.

Что же касается ремонта дорог и тротуаров конкретно по программе «Вам решать», то за последние два года общая их протяженность составила 37,95 километра.

Ранее сообщалось, что на ремонт дорог Нижнего Новгорода в 2022 году было выделено 934 млн рублей.