Житель Марий Эл обстрелял лодку нижегородских рыбаков на Волге

В отношении рыбака возбуждено уголовное дело. Фото: УТ МВД России по ПФО.

Жители двух соседних регионов что-то не поделили между собой на Волге. Как сообщает УТ МВД России по ПФО этот инцидент произошел в конце сентября. Двое нижегородцев рыбачили около села Хмелевка в Воротынском районе, недалеко от границы с Марий Эл. Неожиданно их обстреляли из ружья с проплывавшей мимо лодки. К счастью, никто не пострадал, но испугались мужчины не на шутку — тревога не учебная. Рыбаки поспешили скрыться. Обо всем увиденном они сообщили в соцсетях.

- Рыбачим с приятелем на спиннинг, никому не мешаем. Подъезжает зелёная ПВХ лодка, вся в заплатках, мотор на 18 лошадок. Незнакомец дает нам две минуты, чтобы отсюда уехали. Берёт ружьё и направляет на нас. Мы говорим: «Успокойся, сейчас уедем!». Начинаем вытаскивать спиннинги. В этот момент он стреляет со словами «Что не поняли?!». Мы уезжаем. По пути замечаем, что он прострелил нам колпак от мотора и спиннинг. Он догоняет нас, и опять за ружьё. Приятель стоял в десяти сантиметрах от мотора, он чудом в него не попал. Сказали, он [рыбак с ружьем] живёт на острове, в доме с высоким причалом. Рыбаки говорят, он не только к нам подъезжал и угрожал оружием, — написал один из рыбаков в сообществе «Рыбалка в Чувашии» в ВК.

Сотрудники транспортной полиции Чувашии связались с автором поста. Он подтвердил все вышеизложенное, показал повреждения.

Выстрелом повредило корпус мотора лодки. Фото: "Рыбалка в Чувашии" в ВК.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний житель деревни Быковка Юринского района Республики Марий Эл. Он подтвердил, что стрельбу устроил из хулиганских побуждений, - добавили в транспортной полиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ружье у рыбака забрали, а его самого отпустили под подписку о невыезде. За свои деяния он может получить до пяти лет тюрьмы.