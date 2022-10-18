Футбольные ворота упали на ребенка во дворе дома в Заволжье

Те самые ворота, которые упали на ребенка. Фото: Нижегородское отделение ОНФ

В одном из дворов города Заволжья произошло ЧП: там незакрепленные футбольные ворота упали на мальчика и травмировали его. Об этом рассказали активисты Нижегородского отделения Общероссийского народного фронта.

- Сигнал о том, что во дворе у дома № 2 по ул. Молодежной в Заволжье на футбольной площадке перевернулись незакрепленные металлические ворота и травмировали мальчика, эксперты Народного фронта получили от местных жителей — очевидцев ЧП, - рассказали в организации.

Общественники выехали на место происшествия, чтобы лично осмотреть детскую и спортивную площадки по указанному адресу, и застали удручающую картину: из карусели торчали острые штыри, половина сидений отсутствовала, а расположенная здесь же скамейка также «жива» лишь наполовину. Что касается злополучных ворот, то даже после произошедшего инцидента они не были закреплены должным образом. - Те самые футбольные ворота, которые уже причинили вред одному ребенку, по-прежнему не укреплены и могут упасть под воздействием сильного ветра или от толчка других детей. Ждем новых ЧП? - задаются вопросом активисты.

К слову, происшествием уже заинтересовалась прокуратура. Сейчас по данному факту проводится проверка.

- Надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами законодательства о благоустройстве и обязанностей по обслуживанию и ремонту элементов детской площадки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.