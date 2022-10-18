В Нижнем Новгороде усилят контроль за парковкой машин, мешающих работе общественного транспорта. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде будет усилен контроль за парковкой личных автомобилей, которые мешают проезду общественного транспорта. Фиксация подобных нарушений будет вестись на 49 участках, особое внимание уделят району Московского вокзала. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В ходе еженедельного штаба по работе общественного транспорта перевозчики отчитались, какую работу они проделали для того, чтобы соответствовать всем параметрам, необходимым для ведения дальнейшей работы. Так, например, «Нижгородпассажиравтотранс» продолжает оснащать свои ПАЗики голосовым информатором, на маршрутках Т-65, Т-83 и Т-87 появятся современные маршрутные указатели с подсветкой, а в Т-70 появятся стационарные валидаторы для считывания карт – так, чтобы пассажирам на задней площадке было удобно оплачивать проезд.

Однако к ряду перевозчиков у пассажиров и проверяющих по-прежнему остается немало вопросов. Они касаются чистоты в автобусах, соблюдения графика работы и наличия системы информирования об остановках. Все эти проблемы перевозчики должны решить в срок до 31 октября, после чего Центр развития транспортных систем подаст на перевозчика в суд для решения вопроса о лишении лицензии.

Напомним, новая транспортная схема реализуется в Нижнем Новгороде с 23 августа. По задумке разработчиков ставка сделана на автобусы повышенной вместимости. Ряд маршруток был отменен, но некоторые из них пока сохранили по просьбам пассажиров.

- Для удобства пользователей всей маршрутной сети маршруты с буквой «Т» сохраняются до окончания сроков действия свидетельств на осуществление перевозок, выданных перевозчикам, то есть до 2024-2025 годов, - пояснили в Центре развития транспортных систем.

Вместе с тем в ведомстве уточнили, что эти маршруты смогут продолжить работать только в том случае, если перевозчики согласятся соблюдать единые тарифы на проезд (в том числе пересадочные) и будут предоставлять льготы – то есть работать на тех же условиях, что и государственное предприятие. Таким образом, теперь транспортные карты действуют не только в социальных автобусах, но и частных маршрутках. Также обязательными требованиями к перевозчику являются объявление остановок во время движения и отображение автобуса в навигационной системе.