Промышленный вылов раков наладят в Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Впервые в Нижегородской области планируют вылавливать раков в промышленных масштабах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

– На сегодняшний день в рыбохозяйственном комплексе Нижегородской области работают 24 рыбоводных хозяйства, и 16 организаций осуществляют промышленное рыболовство. Промышленный вылов раков позволит расширить ассортимент рыбной продукции на нижегородских прилавках, – сообщил региональный министр лесного хозяйства Роман Воробьев.

Ловля раков в промышленных масштабах хорошо скажется не только на внутреннем рынке Нижегородской области и соседних регионов, но также и на дополнительных налоговых отчислениях в бюджет региона.

По данным Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, специалисты Нижегородского филиала ФГБНУ «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» пять лет наблюдали за численностью и биомассой раков в Чебоксарском водохранилище. Был установлен допустимый объем добычи ракообразных в 2022 году. Он составляет 4,350 тонны.

В Нижегородской области, как и в Республике Марий Эл и Чувашской Республике, теперь будут вылавливать раков на Чебоксарском водохранилище.

Стоит отметить, что ракообразные являются экологически безопасным продуктом, так как обитают исключительно в чистых водоемах. Мясо этих животных нежное и полезное, благодаря содержанию кальция, фосфора, железа. Также в нем почти отсутствует холестерин.

Для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна установлены правила рыболовства. Так, раков запрещено добывать с 1 декабря по 14 июля и с 16 августа по 14 сентября. Для ловли ракообразных разрешено использовать раколовки размером (шагом) ячеи не менее 22 мм. Раков, длина которых в свежем виде менее 10 см, запрещается добывать, принимать, обрабатывать, грузить, транспортировать, хранить и выгружать.