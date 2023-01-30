Реставрацией старинных церквей и оснащением музеев займутся в Нижегородской области

Так после реставрации будет выглядеть дом № 3 по улице Славянской в Нижнем Новгороде.

В 2023 году особое внимание планируется уделить реставрации старинных церквей и оснащению музеев в Нижегородской области. Причем, в отличие от предыдущих лет, работы затронут не только Нижний Новгород, но и более отдаленные районы.

Реставрация архитектурных памятников

Важным направление этой работы станет реставрация семи объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области. На разработку документации и проведение самих ремонтных работ из федерального бюджета будет выделено 88,8 миллионов рублей.

- В районах расположено очень много прекрасных архитектурных памятников. Важно обеспечить их сохранность для будущих поколений. Это большая совместная работа федерального правительства, региона, Русской православной церкви и неравнодушных людей, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Уже известно, что 22 миллиона рублей из этих средств будет направлено на Казанской церкви в селе Григорово (1770 год постройки). Данный храм признан объектом культурного наследия федерального значения. По 12 миллионов рублей направят на реставрацию двух корпусов мастерских Верхне-Выксунского завода в Выксе (1765 год постройки) и церкви Воскресения в селе Дубенское Вадского района (1698 год постройки). Все работы на этих объектах планируется провести в течение двух ближайших лет.

Оснащение музеев

Столь же пристальное внимание планируется уделять оснащению региональных и муниципальных музеев в Нижегородской области. На эти цели из федерального бюджета планируется выделить 70 миллионов рублей.

- Средства будут направлены на закупку оборудования в рамках национального проекта «Культура», - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – В этом году регион должен получить 45 миллионов рублей, а в следующем – 25 миллионов рублей. Новое оборудование помогает по-новому раскрыть потенциал музеев, привлечь новых посетителей и дает возможность местным жителям лучше понять историю своей малой родины.

В этом году финансирование получат шесть нижегородских музеев. Среди них Балахнинский музейный комплекс, музей имени Горького в Нижнем Новгороде и музей-заповедник Пушкина «Болдино».

- Выделенные музеям средства направим на приобретение интерактивного, экспозиционно-выставочного оборудования и систем хранения фондовых предметов, - рассказала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Заповедные кварталы

В самом Нижнем Новгороде важная роль отведена развитию территории «Заповедных кварталов». Важной частью работы стало изучение исторических фигур, связанных с этой территорией. В случае с кварталом церкви Трех Святителей это Максим Горький, Владимир Короленко, Федор Шаляпин, Максим Дмитриев и Дмитрий Смирнов. Их роль будет учитываться при тематическом наполнении этих зданий. Например, после реставрации дома № 3 на ул. Славянской планируется открыть исторический ресторан и кондитерскую, связанную с именами Максима Горького и Федора Шаляпина. Писатель жил в квартале церкви Трех Святителей в 1900-1901 годах, у него в гостях часто бывал Шаляпин. А вот в доме № 18 по улице Короленко откроется общественно-культурный центр.

КОНКРЕТНО

Какие объекты отреставрируют в Нижегородской области?

- Казанская церковь в селе Григорово (1770 год)

- корпуса мастерских Верхне-Выксунского завода в Выксе (1765)

- Церковь Воскресения в селе Дубенское Вадского района (1698)

- Успенская церковь в Горбатове Павловского района (1898)

- Троицкая церковь в селе Тепло-Троицкое Дальнеконстантиновского района (1813)

- Колокольня в селе Николо-Погост Городецкого района (конец XVII века)

- Казанская церковь в селе Курмыш Пильнинского района (1755)