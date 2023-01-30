Впечатал стакан в лицо: Мужчина чуть не лишился глаза во время потасовки в баре в центре Нижнего Новгорода

Силы оппонентов явно были не равны. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, который едва не лишил зрения посетителя одного из баров, расположенных в центре города. Он ударил потерпевшего стаканом в лицо и повредил глаз.

Как сообщили в региональном управлении МВД, инцидент произошел еще в новогодние праздники. 6 января в одном из баров в переулке Кожевенном между посетителями возник конфликт, который закончился весьма плачевно для одной из сторон.

События разворачивались прямо у барной стойки, и все происходящее попало на камеру наблюдения. Судя по кадрам, конфликт не имел какого-то критического характера. Драки не было – видно, как два человека что-то обсуждают на повышенных тонах, при этом эмоционально жестикулируя. Вероятно, один что-то пытался доказать другому. Рядом с ними стоял еще один мужчина, который, видимо, пытался их вразумить и погасить конфликт. Оппоненты явно находятся в разных весовых категориях: тот, который впоследствии нанес удар, гораздо выше и мощнее своего соперника. В какой-то момент они начинают хватать друг друга за руки, но до драки опять же не доходит – потом тот, что поменьше, и вовсе опускает руки и на мгновение на что-то отвлекается. В это время верзила хватает со стойки стеклянный стакан, буквально впечатывает парню его в лицо и тут же уходит.

Пострадавший 33-летний нижегородец прямиком из бара отправился в больницу, где ему оказали первую помощь. Врачи поставили ему диагноз «открытая травма правого глаза» и сообщили в полицию о случившемся.

- По горячим следам сотрудники ППС задержали подозреваемого - им оказался ранее на судимый 34-летний житель областного центра. Патрульные полицейские доставили его в территориальный отдел, - рассказали в МВД.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Нападавшему грозит до пяти лет тюрьмы.