Тепло, как в марте: Аномальная погода и снег с дождем ожидаются в Нижнем Новгороде на этой неделе

Потепление до нуля градусов придет в Нижний Новгород к концу этой недели. Фото: Евгения ГУСЕВА

Как и предупреждал Гидрометцентр, в последние дни января в Нижегородскую область пришла аномально теплая погода с температурой на 5-7 градусов выше нормы. В ближайшие дни будет пасмурно, практически ежедневно будет идти снег с дождем, а в выходные и вовсе потеплеет до нуля градусов.

- Такая погода по параметрам атмосферы будет больше напоминать март, который, как известно, в России считается зимним месяцем, - сообщает центр «Фобос».

Согласно прогнозу «Гисметео», понедельник будет самым холодным днем на неделе. Столбики термометров в Нижнем Новгороде покажут -5, днем возможен небольшой снег. На солнце нижегородцам рассчитывать не приходится, а вот ветра будет в достатке. Вообще вся первая половина недели будет ветреной: вплоть до среды будут дуть неприятные ветры со скоростью 10-12 метров в секунду.

Во вторник потеплеет до -3, будет по-прежнему хмуро и серо, но осадков синоптики не обещают.

В среду станет еще на градус теплее, и падающий снег частично превратится в дождь – осадки ожидаются в вечерние часы. Днем ветер наконец-то стихнет до 1-3 метров в секунду, и прогулки на свежем воздухе станут более комфортными.

К вечеру четверга ветер вновь усилится до 10 метров в секунду, а во второй половине дня пройдет довольно сильная метель с мокрым снегом. Столбики термометров покажут -3 градуса.

В пятницу синоптики прогнозируют температуру воздуха -2…-4 градуса, нижегородцев ждет пасмурная погода и снег с дождем. Скорость ветра составит 1-4 метра в секунду.

В субботу днем потеплеет до нуля, но существенных изменений за окном не предвидится: всё то же хмурое небо, всё тот же дождь со снегом. А вот в воскресенье резко похолодает до -7 градусов, однако будет пасмурно.