Пруд с водопадом и мостиком: Роскошное альпийское шале продают под Нижним Новгородом за 55 миллионов рублей

Расстояние до центра города – 14 километров. Фото: «Авито».

Роскошный коттедж, похожий на альпийское шале, выставили на продажу в деревне Козловка в Кстовском районе. На территории, помимо основного дома в три этажа, расположился гостевой домик, гараж, спортивная и детская площадки, огород, вольер для собак и даже пруд. Обойдется такой особняк своему будущему владельцу ни много ни мало в 55 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на «Авито».

На участке есть пруд. Фото: «Авито».

В общем, если у вас случайно где-то завалялась кругленькая сумма, то добро пожаловать на осмотр предложенного коттеджа, находящегося на земельном участке в 32 сотки.

Основной дом занимает площадь в 560 квадратных метра. На первом этаже располагается прихожая, итальянская кухня-столовая, гостиная с камином и аквариумом с рыбами на одну тысячу литров. Также здесь обустроена зона отдыха: есть хамам, душевая, бильярдная и два бассейна. Один бассейн с автоматической системой очистки и озонирования, а другой с противотоком, гидромассажем, водопадом и гейзером.

Гостиная. Фото: «Авито».

На втором этаже главного особняка расположены три спальни и столько же санузлов с ванными. На цокольном же этаже можно найти кинозал с домашним кинотеатром, гардеробную, прачечную, котельную и кладовку. А ещё под крышей этого дома есть жилая мансарда в 40 квадратных метров.

В основном доме есть подогрев крылечек, система видеонаблюдения, сигнализация. Ещё есть спутниковое телевидение, интернет и в каждой комнате телевизор. В здании также работает система воздушного отопления, кондиционирования и увлажнения воздуха.

Детская площадка. Фото: «Авито».

– Дизайнерский ремонт. Расстояние до центра города – 14 километров, – написано в объявлении.

На участке также стоит гостевой домик с местом для барбекю общей площадью в 130 квадратных метров. В этом двухэтажном доме есть гостиная, кухня-столовая, дровяная баня и три спальни с ванными.

Гостевой домик. Фото: «Авито».

– Дом продаётся со всей мебелью и техникой. Можно заехать и жить. Возможен торг, – уточняет продавец.

На территории коттеджа также находится гараж с большой парковочной площадкой, спортивная площадка с оборудованием для игры в баскетбол и футбол. Найдется здесь развлечение и для малышей – площадка с качелями. Для любителей посадок есть огород, обнесённый забором, а также плодоносящий сад с автоматической системой полива. Заселиться в дом можно с любимыми питомцами, для собак на участке есть вольер с конурами.

Ну, а самое красивое на участке – это пруд с водопадом, через который перекинут мостик. В водоеме уже много лет живут и зимуют карпы кои, белый амур и толстолобик.

Мостик. Фото: «Авито».

Дом стоит на участке в 32 сотки. Фото: «Авито».

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