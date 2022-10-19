Педофил получил 16 лет «строгача» за сексуальное насилие над школьницей в Дзержинске

Приговор вступил в законную силу 23 августа 2022 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Точку в очередном чудовищном преступлении поставили в Дзержинске, где педофила приговорили к 16 годам в исправительной колонии строгого режима. Также в счет компенсации морального вреда, нанесённого школьнице, с мужчины взыскали один миллион рублей.

- Осужденному также назначено ограничение свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Это решение подлежит самостоятельному исполнению после отбывания основного вида наказания, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Дзержинского городского суда.

Известно, что приговор вступил в законную силу 23 августа 2022 года. Именно с этого дня будет отсчитываться срок отбывания наказания. По информации телеграм-канала «Опер пишет», 32-летний педофил напал на 10-летнюю девочку утром 20 апреля 2021 года. Школьница шла одна через лес в школу, когда неизвестный мужчина подошёл к ней.

- Мужчина ударил девочку рукой по лицу, затем столкнул в овраг и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Потом пригрозив никому об этом не говорить, оставил ребенка, а сам отправился на работу, - сообщает «Опер пишет».

Однако девочка молчать не стала и рассказала обо всём взрослым, которые тут же заявили в полицию. В результате педофила поймали.

Уголовное дело проходило по статье: «Иные действия сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

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